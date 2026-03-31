Grave lesión del Kun Agüero en un partido de veteranos: tuvo que ser retirado en volandas

Muy mala suerte para Sergio Agüero. El Kun, que se retiró de los terrenos de juego en diciembre de 2021, con 33 años de edad, por sus problemas de corazón, tuvo que abandonar un partido de veteranos entre River Plate e Independiente —su primer club— en volandas.

El que también fuera futbolista del Atlético de Madrid, Manchester City y FC Barcelona sufrió una torcedura en el tobillo derecho que le impedía apoyar el pie y no pudo retirarse del terreno de juego por sus propios medios, así que tuvo que ser sujetado en vilo por algunos compañeros que lo sacaron del terreno de juego.

Tras las pruebas médicas que se le realizaron, el propio Kun confirmó que la lesión era de gravedad. "Me hice una resonancia. Estaba jugando ahí en Independiente para el Senior contra River. Ya todos saben que salí lesionado, me alzaron a upa (sic). Así que primero agradecer a todos los chicos de Independiente, también los de River que estaban preocupados. Así que, nada, me rompí el tendón. Mañana empezaré con los estudios y seguramente hay que operar, no queda otra. Les mando un abrazo y gracias por preguntar", dijo el Kun en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram.

Según los vídeos que difundió el programa De la Cuna al Infierno, el exjugador recibió un pase atrás ante la marca de un rival cuando sintió el dolor y cayó tendido al piso sin haber tenido contacto con nadie.

Independiente se impuso a River con goles de Tomás De Vincenti y Fabián Bordagaray, mientras que Josué Ayala paró un penalti a Ariel Burrito Ortega en un partido que se disputó en una de las canchas que Independiente tiene en los terrenos de la zona de Wilde (Avellaneda, Buenos Aires).