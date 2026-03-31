Kosovo, a 90 minutos de hacer historia: el sueño del Mundial en Pristina

Kosovo se encuentra ante el mayor desafío de su corta trayectoria futbolística. Apenas diez años después de su entrada en las competiciones internacionales, la selección está a solo 90 minutos de lograr una clasificación histórica para su primer Mundial. El escenario será el estadio Fadil Vokrri de Pristina, donde la expectación es máxima ante un duelo decisivo frente a Turquía.

La magnitud del encuentro trasciende lo deportivo. De hecho, para Kosovo, este partido representa una oportunidad única de proyectarse al mundo y reforzar su identidad como país. La emoción es tal que, según su seleccionador, habría capacidad para llenar el estadio varias veces si fuera posible.

Enfrente estará Turquía, una selección con mayor experiencia internacional y considerada favorita. Liderada por talentos como Arda Güler y bajo la dirección de Vincenzo Montella, el combinado turco busca regresar a un Mundial tras su última participación en 2002, cuando logró un sorprendente tercer puesto.

Puede decirse, de hecho, que la presión recae en Turquía, que llega tras una victoria reciente y con la obligación de cumplir las expectativas. Sin embargo, Kosovo ha demostrado ser un rival incómodo, capaz de competir y sorprender en los momentos clave.

El impulso de una remontada épica

El camino hasta este partido ha estado marcado por la determinación. Kosovo logró una remontada memorable ante Eslovaquia en semifinales, levantando un marcador adverso para imponerse por 3-4. Ese triunfo ha desatado la euforia entre jugadores y aficionados, aunque el seleccionador Franco Foda insiste en la necesidad de mantener la calma.

El técnico alemán es consciente de que el exceso de emoción puede jugar en contra. Su mensaje es claro: controlar los nervios será clave para competir al máximo nivel en el partido decisivo.

Muriqi, símbolo de un país

Çfarë nate! Çfarë nderi! Cfare arritje!

Në këto ditë marsi, kur kujtojmë dëshmorët tanë, çdo fitore është krenari dhe përkujtim për ta. Hajdeni të gjithë së bashku deri në fund edhe për shtytjen e fundit e ta bëjmë këtë ëndërr realitet. Me e mira tek po na pret! #Kosova 🇽🇰 pic.twitter.com/dAoUk9BCiW — Vedat Muriqi (@MuriqiVedat) March 27, 2026

Vedat Muriqi se ha convertido en el gran referente de esta selección. El delantero del Mallorca atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera y asume el liderazgo dentro y fuera del campo. Para él, el objetivo colectivo está por encima de cualquier logro individual.

Su discurso refleja el sentir de todo un país. Más allá de los goles, lo importante es el impacto que una posible clasificación tendría en la población kosovar. Para muchos, sería la mayor alegría desde la independencia.

Recordemos que Kosovo no solo compite en el terreno de juego, sino también en el ámbito político y social. Su independencia, declarada en 2008, no ha sido reconocida por todos los países, lo que añade un componente adicional a cada logro deportivo.

El fútbol se ha convertido en una herramienta clave para ganar visibilidad internacional. Cada partido es una oportunidad para reforzar su presencia en el panorama global y conectar con la diáspora kosovar repartida por Europa.

Una generación en crecimiento

El desarrollo de la selección ha sido progresivo. Durante años, muchos jugadores de origen kosovar representaron a otros países, pero la consolidación del equipo nacional ha permitido reunir talento y construir una identidad propia.

Futbolistas como Milot Rashica, Edon Zhegrova o Florent Muslija acompañan a Muriqi en una generación que combina formación internacional y raíces locales. Bajo la dirección de Franco Foda, el equipo ha dado un salto competitivo que le permite soñar con metas impensables hace pocos años.

El inicio de la fase de clasificación no fue prometedor. Una dura derrota ante Suiza parecía alejar cualquier aspiración mundialista. Sin embargo, el equipo reaccionó con victorias importantes y resultados sólidos que le permitieron acceder al playoff.

Ese crecimiento constante ha reforzado la confianza del grupo. Además, la ampliación del Mundial a 48 selecciones ha abierto nuevas posibilidades para equipos emergentes como Kosovo, que ahora ven más cerca el objetivo.

El espíritu de los "Gladiadores Dardanianos"

La selección ha adoptado el apodo de "Gladiadores Dardanianos", en referencia a sus raíces históricas. Este símbolo representa la resistencia y el carácter de un equipo que no se rinde.

El apoyo institucional y popular ha sido total. Desde las autoridades hasta los aficionados, todos comparten la ilusión de hacer historia. Incluso se han anunciado incentivos económicos como reconocimiento al esfuerzo del equipo.

Kosovo está a un paso de convertir un sueño casi imposible en realidad. Más allá del resultado, ya ha demostrado que su crecimiento es una historia de superación, identidad y ambición.