Luis de la Fuente se harta de las quejas de los clubes: "Nosotros ya estamos jugando el Mundial"

España juega hoy martes 31 de marzo su segundo partido del parón. Jugará un partido amistoso contra Egipto como parte de su preparación para el Mundial 2026 y en la previa habló el seleccionador Luis de la Fuente, que pidió respeto y empatía hacia su persona y hacia su cargo.

Este fue el momento:

💥 Luis de la Fuente no se muerde la lengua: 👊🏼 "Nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial" 😡 "Igual que yo respeto a los clubes, exijo que respeten también a la selección"#DirectoGol pic.twitter.com/ikaoB0dNt5 — Directo Gol (@DirectoGol) March 30, 2026

"Vamos a sacar un equipo muy competitivo, a los mejores jugadores para intentar ganar. Mañana nos jugamos el primer puesto del ranking de la FIFA y queremos seguir ganando. Necesitamos estar a la altura de lo que se espera de nosotros. Ahora los jugadores están en la selección y la selección también demanda el máximo rendimiento", dijo el seleccionador.

De la Fuente fue más allá e insistió con esta idea: "Nosotros ya hemos empezado a jugar el Mundial. Igual que yo respeto a los clubes, exijo que respeten también a la selección".

La lesión de Raphinha con Brasil tampoco le quita el sueño al técnico español: "Son cosas que pasan en el fútbol. Le pasan al Barcelona, al Real Madrid, al Atlético y a todos los equipos".

Luis de la Fuente prepara una revolución en el once inicial para el amistoso de esta noche contra Egipto en el RCDE Stadium. Tras el sólido triunfo ante Serbia, el seleccionador busca repartir cargas de trabajo y probar piezas clave antes del Mundial. Se espera que España rote masivamente, dando entrada a jugadores que no fueron titulares el pasado viernes.