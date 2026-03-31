"Se le ningunea porque juega en el Arsenal"

En El Primer Palo, dirigido por Dani Blanco, los temas tratados han sido las declaraciones de Mbappé con Francia y la previa de España – Egipto con la rueda de prensa de Luis de la Fuente.

El delantero del Real Madrid, Kylian Mbappé, comentaba entre risas que en España tienen "miedo de que solo quiera jugar en el Mundial", añadiendo que aquí "el Real Madrid es una religión y entiende las críticas". Unas palabras y actitud que Sergio Fernández criticaba poniendo en duda que "sea tan listo como todo el mundo piensa, ya pasó con Piqué, le dibujaban como una mente prodigiosa y el tiempo demostró que no era así, con Mbappé tengo la misma sensación". Sin embargo, Paco Rabadán se agarraba a los goles marcados por el francés y al buen estado de forma que ha demostrado con la selección como algo positivo de cara a volver con su club.

Pero el tema más caliente ha sido la titularidad en la portería de cara al España – Egipto de mañana que se disputa en Cornellá. La gran incógnita es si Joan García será titular o tendrá minutos saliendo del banquillo, la segunda opción Dani Blanco y María Trisac la catalogaban de "más que viable". Alfredo Somoza añadía que a quien se estaba dejando de lado es a David Raya, "un portero al que se ningunea porque juega en el Arsenal, no en Madrid o Barça", añadiendo que cualquiera que vea la Premier sabe que está prácticamente a la altura de Courtois.