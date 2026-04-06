El inolvidable recibimiento a Ibai Aguirre tras su debut con la Real Sociedad

Ibai Aguirre vivió este fin de semana un momento muy especial al debutar con el primer equipo de la Real Sociedad. El mediocentro de 19 años comenzó la temporada en la Real Sociedad C y en el encuentro ante el Levante, entró al terreno de juego de Anoeta en el minuto 85 para sustituir a Turrientes. Un momento muy feliz para el futbolista y que propició que sus amigos le recibiesen por todo lo alto al volver a casa.

El centrocampista es del municipio guipuzcoano de Motrico y a su llegada a casa, su cuadrilla lo esperaba en plena calle con una pancarta en su honor en la que se transmite un mensaje de orgullo por lo conseguido: "Desde el patio de abajo hasta llegar a Primera División". Además, encendieron bengalas y entonaron el cántico de "Ibai Aguirre, lo, lo, lo" en su recibimiento. El joven se bajó de su coche para abrazarse con todos, saltar y terminar siendo manteado en un día que difícilmente olvidará.

Escalando categorías

Ibai Aguirre comenzó la presente temporada en la Real Sociedad C, pero rápidamente comenzó a formar parte de las convocatorias del Sanse de LaLiga Hypermotion dando muestras de clase en la medular y sus ganas de seguir creciendo y aprendiendo. Con el filial suma más de 1.300 minutos en diecisiete partidos. Aunque ya había estado en las listas de Pellegrino Matarazzo en otras ocasiones, su estreno se produjo ante el Levante.

El técnico estadounidense explicó la decisión de poner al canterano en respuesta a una pregunta que le realizaron en la rueda de prensa posterior al encuentro: "Quería ver a Ibai, está entrenando muy bien con nosotros, no tenemos a Gorrotxa y es una alternativa ahí, la primera experiencia es importante", dijo.