"Polémica en el podcast 'La Sotana' por los ataques a las jugadoras del Real Madrid femenino

Joel Díaz, conocido por su tono humorístico en distintos espacios periodísticos y que trabaja en TV3 y Catalunya Radio, participó en el podcast La Sotana y dejó unos comentarios poco acertados en los que dejó atrás el humor para atacar de manera directa a las futbolistas del Real Madrid. Incluso, llegó a hablar sobre Athenea del Castillo. "Las jugadoras del Madrid son unas hijas de la gran puta, al igual que los jugadores del Madrid", comenzó diciendo, ya que para él "se reproducen los roles" de manera fascinante.

Seguidamente comenzaron a hablar de la atacante internacional. "Bueno, la Athenea", dijo al mismo tiempo que levantaba el puño en un gesto que simulaba dar un puñetazo. "Athenea del Caudillo", se pudo escuchar también de otro participante en el podcast, refiriéndose así a una publicación que la jugadora subió a sus redes sociales en la que se veía a su novio en el Valle de los Caídos.

"¡Las jugadoras del Real Madrid son unas hijas de la gran put*, igual que los jugadores del Madrid!" Si lo dices en español contra las chicas de cualquier equipo: machismo. En català contra el Madrit: humor. Solo les importa el "musulmán el que no bote"pic.twitter.com/c8evUjVktT — Guaje Salvaje (@GuajeSalvaje) April 5, 2026

Joel Díaz explicó una jugada del Clásico femenino en la que Athenea protestó una decisión arbitral: "Hay un vídeo de no sé qué tía del Madrid que le hace una entrada absolutamente criminal a Sidney, pero algo demencial, y va la Athenea esta maldita así al árbitro, pero es que le pone el dedito delante de la boca, exactamente igual que hacen los jugadores del Madrid con los árbitros", contó.

El humorista también señaló la influencia de la entidad blanca y reclamó el liderazgo que debería tener el FC Barcelona femenino: "Entiendo que el Madrid masculino tiene poder en la Liga española y en la Federación, pero ¿el femenino? Deberíamos ser el Madrid del fútbol femenino nosotros", aseguró. Y zanjó el asunto: "Hay un tema político".