El partido de fútbol que decidió un hipnotizador

No hablamos de fútbol africano, donde existe todavía cierta credulidad en la magia negra y el vudú en el mundo del fútbol. Incluso con sanciones a verdaderos iconos futbolísticos del continente. Hablamos de Europa, de Inglaterra, de Birmingham.

Todo sucedió el Martes de Pascua (Easter Tuesday en Reino Unido) de 1938. El Hinckley Athletic -equipo por cierto formado en 1889 después de que varios jóvenes del Church Institute fueran expulsados por preferir el balón a la Biblia- se encontraba en la sexta división inglesa. La temporada andaba mal. Realmente mal. El equipo era penúltimo, y se enfrentaba en su estadio al Bedworth Town, líder de la categoría.

Desesperado, el propietario del Hinckley optó por buscar una solución que sorprendió a todos. Incluso a sus propios futbolistas. Apelar a Richard Payne, un hipnotizador nacido en la misma ciudad que por aquella época estaba alcanzando una fama inusitada por todo el país. Nada podía salir mal en el plan: hipnotizar a sus futbolistas para convencerlos de que era posible ganar al líder. Hipnotizarlos para lograr la victoria.

Hubo muchas reticencias por parte de los propios futbolistas, que no aceptaron que el hipnotizador les visitara en su vestuario antes del partido, como era la idea inicial. Finalmente aceptaron visitar a Payne a su despacho. Acudieron siete miembros de la plantilla.

Un gesto, una reunión, que se publicitó en todos lados. Los futbolistas no entendían nada. Si ya bastante tenían con aceptar que el club decidiera apelar a esa artimaña -más allá de su fiabilidad o no- para el partido, mucho malestar generó el hecho de que todo el mundo lo conociera.

Al llegar el Martes Santo, día de partido, el estadio se llenó para ver cómo salían al campo aquellos futbolistas. Entre escepticismo, mofa y entusiasmo andaban los aficionados para ver si todo aquello había servido para algo.

Poco se sabe sobre el encuentro en sí, más allá de lo que se recoge en Los partidos más extraños del fútbol de Andrew Ward. El Bedworth Town, como era de suponer, se mostró superior. Y terminó por imponerse por 1 a 2.

Un palo para el equipo, para el propietario, para Payne, y para los seguidores de la hipnosis...o tal vez no.

Porque durante los días siguientes se produjo una tremenda publicidad nacional del suceso. Titulares socarrones en su mayoría, como "El equipo de fútbol no logró su sueño" (Daily Mail), "El nuevo factor en el deporte" (Daily Express), "El equipo de fútbol hipnotizado no ganó" (Daily Mirror) o "Hipnotizador ve perder a su equipo hipnotizado" (Daily Express). Incluso en otros países se contó la noticia, como en Rusia, donde el Sovietsky Sports habló de ello: "El equipo local perdió, pero no sería erróneo afirmar que la hipnosis tuvo éxito. El objetivo se cumplió. El público quedó hipnotizado y los organizadores del hipnótico partido se llevaron un buen premio".

Podría deducirse que, quizá, el equipo perdió, sí; pero tanto Hinckley Athletic como Richard Payne ganaron en su objetivo real.