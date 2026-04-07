El separatismo pide prohibir la bandera de España en la visita del Atlético al Camp Nou

El Atlético de Madrid viajará hasta Barcelona para medirse a los azulgranas en el partido de ida de la Champions League. Desde la grada ultra del equipo catalán quieren prohibir la entrada de banderas de España para dicho duelo. El motivo, según los aficionados del Gol Nord, se debe a que durante el encuentro de Liga del pasado fin de semana en el Metropolitano se requisaron esteladas y banderas independentistas.

"La seguridad del Metropolitano, como ya es tradición, ha requisado toda bandera que oliera a catalanismo. Mientras, el resto del estadio insultaba una vez más al Barcelona y a Cataluña. Esperamos que tengan el mismo trato en nuestro estadio. ¡Ninguna estanquera en el sector visitante!", escribió Nostra Ensenya en redes, uno de los grupos de la grada de animación culé.

La palabra "estanquera" es la forma despectiva que tienen los grupos separatistas catalanes para referirse a las banderas españolas por recordar a los colores que utilizaban antes en los estancos de tabaco para los rótulos.

La seguretat del metropolitano, com ja és tradició, ha requisat tota bandera que olorés a catalanisme. Mentrestant la resta de l'estadi insultava un cop més al Barça i a Catalunya. Esperem que tinguin el mateix tracte al nostre estadi. CAP ESTANQUERA AL SECTOR VISITANT! — PB NOSTRA ENSENYA (@NOSTRAENSENYA) April 4, 2026

Asimismo, otros grupos culés como la Peña Almogávers también se quejaron: "La Policía española y la seguridad privada del estadio Metropolitano no han dejado entrar la bufanda de nuestra peña donde se lee 'Libertad'. También han requisado esteladas entre la afición barcelonista", expusieron.

"Desde el Gol1957 los 4 grupos de Animación nos dejaremos la voz hasta quedar afónicos; hacemos del Camp Nou un infierno azul y grana para los de Simeone. El sábado retiraron esteladas y bufandas...¡que todo el mundo lleve la estelada!", son otros de los mensajes que se pueden leer.

Se trata de una polémica más respecto a la entrada de banderas de España en el estadio azulgrana. En noviembre de 2025, se quemó una en el estadio Olímpico de Montjuic en el partido que se organizó entre Cataluña y Palestina.