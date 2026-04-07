Los clubes de LaLiga Hypermotion impulsan una revolución en infraestructuras que va más allá del deporte

Los clubes de LaLiga Hypermotion han confirmado una tendencia hacia la transformación de sus infraestructuras, buscando convertirlas en palancas estratégicas de crecimiento. Esto se destacó en la V Jornada de Clubes, organizada en PortAventura World, donde se discutieron proyectos que van más allá del ámbito deportivo, buscando un impacto social económico.

Según informó LaLiga, equipos como el Burgos CF, el Real Zaragoza, el CD Leganés y el CD Castellón están a la vanguardia de esta transformación. Cada uno presenta enfoques distintos para hacer de sus instalaciones un elemento clave en su estrategia de negocio sostenible. Esta evolución responde a la necesidad de diversificar ingresos y fortalecer la conexión con las comunidades locales.

El Burgos CF ha planteado una ampliación de su estadio, El Plantío, que no solo aumentará el número de asientos, sino que también ofrecerá nuevas experiencias y fuentes de ingresos. Su consejero delegado, Alejandro Grandinetti, enfatizó que "la idea es que El Plantío y su entorno estén vivos toda la semana", promoviendo actividades comerciales y sociales.

En el caso del Real Zaragoza, el club está llevando a cabo una transformación radical al demoler La Romareda y construir un nuevo complejo deportivo. Enrique Novella, director de Ticketing, explicó que "somos, probablemente, el único club del mundo que va a jugar en cuatro estadios distintos en apenas cinco años", destacando la singularidad de su situación.

Estrategias diferenciadas

El nuevo Ibercaja Romareda, que superará las 43.000 localidades, representa una inversión de 160 millones de euros. Ignacio Oruezábal, director de Explotación de Infraestructura, comentó que "la Nueva Romareda nace con una filosofía radicalmente distinta", buscando ser un espacio abierto al público durante todo el año.

El CD Leganés, por su parte, ha logrado un acuerdo histórico con el ayuntamiento para la concesión del Estadio Municipal Butarque por los próximos cincuenta años. Eduardo Cosín, vicepresidente del club, indicó que "queremos posicionarnos como un estadio boutique", priorizando la conexión humana y la personalización de las experiencias de los asistentes.

Mientras tanto, el CD Castellón trabaja en su nueva Ciudad Deportiva Globeenergy, que busca ser un epicentro social. Alberto González, director general Ejecutivo, destacó que "nuestro objetivo es que esta se convierta en un auténtico epicentro social", fomentando la participación de la comunidad en eventos y actividades.

Estos cuatro proyectos reflejan una tendencia común hacia la innovación en infraestructuras, donde los clubes de LaLiga Hypermotion buscan avanzar en sus modelos de negocio. La transformación de estos espacios se convierte en una estrategia clave para el crecimiento sostenible y la conexión con los aficionados.

Innovación y futuro

La jornada en PortAventura World no solo sirvió para presentar proyectos, sino también para discutir el futuro del fútbol en España. La transformación de las infraestructuras se presenta como una oportunidad para que los clubes se adapten a un mercado en constante evolución. La inversión en estas áreas es vista como esencial para garantizar la viabilidad económica a largo plazo.

Con estas iniciativas, los clubes de LaLiga Hypermotion están sentando las bases de un nuevo modelo que prioriza no solo el rendimiento deportivo, sino también el impacto social y económico en sus respectivas comunidades. La integración de actividades comerciales y eventos en las instalaciones deportivas promete redefinir la experiencia del aficionado y fortalecer la relación entre los clubes y sus seguidores.

Así, la revolución en infraestructuras que están impulsando los clubes de LaLiga Hypermotion marca un nuevo capítulo en la historia del fútbol español, donde el deporte y el negocio se entrelazan de manera más efectiva que nunca.