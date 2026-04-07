¿Qué le pasó a Lamine Yamal en el Metropolitano? Desvelan los motivos de su tremendo enfado

El FC Barcelona se impuso este sábado por 1-2 al Atlético de Madrid en su visita al Riyadh Air Metropolitano, en el duelo estelar de la jornada 30 de LaLiga EA Sports. Un partido marcado por varias polémicas, especialmente por la ‘no roja’ a Gerard Martín al comienzo de la segunda parte —que también habría dejado a los culés con diez, después de que el rojiblanco Nico González fuera expulsado antes del descanso— y por el enfado que mostró Lamine Yamal en el partido, especialmente en el segundo tiempo.

La joven estrella azulgrana lo intentó por todos medios y, aunque dejó unos cuantos destellos de calidad, apenas le salió nada en el Metropolitano. No celebró el gol de Robert Lewandowski, que supuso el definitivo 1-2 en el minuto 88, y se retiró del campo con gestos de contrariedad, en una reacción que ha llamado la atención de todos.

Las imágenes de DAZN captaron cómo Lamine enfilaba el túnel del Metropolitano muy enfadado, negándole incluso la mano a su entrenador, Hansi Flick, y señalando con el dedo algún aspecto del terreno de juego. El entrenador de porteros, José Ramón de la Fuente, fue el encargado de calmarlo de camino a los vestuarios.

IMAGEN DAZN 📹 Así reaccionó Lamine Yamal en el gol de la victoria de Robert Lewandowski#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/88Ko4k5Wxt — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

¿Ataques racistas?

Después de lo ocurrido la semana pasada en el amistoso España-Egipto en Cornellá-El Prat (0-0), con cánticos racistas por parte de un sector de la grada —"musulmán el que no bote"—, la prensa de Marruecos se ha encargado de echar más leña al fuego y habla de ataques racistas contra Lamine Yamal en el Metropolitano.

Bajo el título "Lamine se harta del racismo en España", el medio Rue20 señala que un sector de la grada del Metropolitano dedicó a la estrella culé cánticos como: "Vete de vuelta a Marruecos, bastardo…" o "Vete de vuelta ahí".

"ERES MUY FEO CABR*N, VETE CON MARRUECOS". El grito de un hincha del Atlético Madrid a Lamine Yamal en un córner. 🤬🇪🇸 pic.twitter.com/tENcunuVnP — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 5, 2026

Sin embargo, varios periodistas que siguen la actualidad del Atlético de Madrid y del Barça señalan que el enfado de Yamal no tiene nada que ver con los gritos que oyó desde la grada.

Durante el partido Lamine Yamal mostró su frustración con las decisiones arbitrales, algunos errores suyos sobre el césped e incluso con las recriminaciones y riñas desde su banquillo (gesticulando mucho con el entrenador de porteros,al que le dice: "¿Qué quieres, qué quieres?").

En 'Super 8' de DAZN señalan que cuando Lamine Yamal no marca, no asiste o no incide directamente en el resultado final, se ofusca mucho. "Esa reacción sigue siendo un misterio, aunque todo apunta a que nació de su propia autoexigencia: no marcar ni asistir probablemente alimentó la frustración que acabó minando su paciencia", analizan en DAZN.

La intrahistoria de la reacción de Lamine Yamal tras el Atlético de Madrid 🆚 FC Barcelona 📸#Super8 pic.twitter.com/YgXtN0ARpE — DAZN España (@DAZN_ES) April 6, 2026

Sin embargo, el cabreo no duró demasiado y, al parecer, media hora después, ya en el avión de vuelta a Barcelona, todo estaba arreglado. Los compañeros no le habrían dado ninguna importancia porque son gestos que ellos hacen también.

Las palabras de Hansi Flick en DAZN sobre la reacción de Lamine Yamal al final del partido#LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/LzEhYIo5fZ — DAZN España (@DAZN_ES) April 4, 2026

Tampoco lo hizo Hansi Flick, con quien Lamine Yamal no tiene ningún problema. "Lo dio todo. Cuando intenta marcar o dar pases, y ve que no le salen las cosas, es normal que se enfade. Son cosas de emociones, del partido, pero no hay ningún problema y todo está bien", apuntó el entrenador germano al final del partido en declaraciones a DAZN.