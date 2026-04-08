La insólita sesión de peluquería en la grada del Bernabéu con el Real Madrid-Bayern en juego

Alrededor de 80.000 espectadores acudieron a ver el partido de cuartos de final en el Santiago Bernabéu que enfrentaba a Real Madrid y Bayern de Múnich. El encuentro terminó con el marcador 1-2 a favor de los alemanes gracias a los tantos de Luis Díaz y Harry Kane. Mbappé fue el autor del gol local. Sin embargo, en la grada, mientras todo estaba en juego, hubo algunos que decidieron tener una sesión de peluquería.

Un insólito momento vivido que se ha difundido a través de las redes sociales y ha generado una fuerte polémica entre los aficionados. En el vídeo se puede ver a un joven cortándole el pelo a otro espectador con una máquina, mientras el encuentro se disputa con total normalidad sobre el césped. La escena, que apenas dura unos segundos, muestra al "cliente" incluso con capa de peluquería, sentado tranquilamente en su asiento.

Todo ocurrió en el último cuarto de hora del encuentro, cuando el Madrid buscaba un gol que le permitiese igualar la eliminatoria de cara al encuentro de vuelta que disputará en el Allianz Arena la próxima semana. El resto de espectadores se mantuvo pasivo ante la acción.

En redes sociales hay quienes aseguran que se trata de algo "inadmisible, impresentable, inmoral e intolerable" y que se deben tomar medidas drásticas. Además, otros se preguntan cómo es posible que esté con una maquinilla de cortar el pelo dentro del estadio cuando no dejan entrar con un tapón de botella de agua.