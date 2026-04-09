Álvaro Arbeloa ha insistido en la rueda de prensa previa al encuentro frente al Girona que sus jugadores deben mostrar "actitud" e "compromiso" en cada partido, ya sea un duelo de Liga o un cruce de la Champions, y recalcó que no se trata de experimentar frente al equipo catalán.

"Quiero jugadores que quieran ser del Real Madrid todos los días", afirmó Arbeloa en la rueda de prensa previa al partido de La Liga. El técnico subrayó que el talento no basta y que la autoexigencia es clave para mantener un rendimiento constante. Además, añadió que incluso en encuentros de menor motivación, como algunos de Liga, se espera que los jugadores den lo mejor de sí.

Preparación para el Girona

Arbeloa aseguró que no habrá gestión de cargas y que el equipo titular será el que considere más adecuado para ganar: "No estamos para probaturas", dijo, apuntando que la prioridad inmediata es el Girona, pese a la cercanía del partido de Champions contra el Bayern de Múnich. Quiso destacar que los jugadores están motivados y disponibles para ofrecer un buen rendimiento frente a la afición.

Por otro lado, fue preguntado por el Barcelona-Atlético y la acción entre Pubill y Musso, pero no quiso "entrar en ese tipo de valoraciones", añadiendo sobre los arbitrajes: "Mi opinión sigue igual por lo que veo semana tras semana", afirmó, recordando que incluso con el VAR siguen produciéndose decisiones difíciles de entender, como la entrada a Kylian Mbappé en su último partido.

El entrenador elogió a Vinícius Júnior, destacando su talento y rendimiento en el Bernabéu, y defendió a Camavinga, que ha sido titular con frecuencia desde su llegada al banquillo. Sobre Éder Militao, afirmó que es un central completo, dominante físicamente y con gran liderazgo dentro del equipo. Por último, confirmó la titularidad de Militao y Bellingham, y que "posiblemente" Mendy tenga minutos.