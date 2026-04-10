Michael Olise, uno de los futbolistas destacados de la plantilla del Bayern de Múnich, está llamando la atención no solo por su rendimiento sobre el terreno de juego, sino también por su discreta y poco convencional personalidad.

A diferencia de la mayoría de los jugadores, Olise nunca ha estado ligado a una marca de botas. Aunque suele aparecer habitualmente con botas de Nike, desde sus inicios prefiere estar desvinculado tanto en su equipo como en la selección. Según L’Equipe, una fuente cercana al francés confirmó que "no tiene patrocinador, no le interesa en absoluto".

Relacionado El sorprendente nombre que encabeza el ranking de los jugadores con mejor rendimiento ofensivo del mundo

Más allá de las marcas, lo que realmente tiene importancia para él es el color. Desde blancas hasta rojas, pasando por negras, la gama cromática de las botas del delantero cambia en función de la equipación que se use en cada encuentro para conseguir una combinación perfecta. Este hecho da muestra de su interés por la moda.

Antes de entrar al vestuario del Bayern de Múnich, durante su etapa en el Crystal Palace se decantó por el doble color blanco y azul para conjuntar con la equipación de dichos colores del equipo inglés.

A un paso del récord

En la presente temporada suma 16 goles y 29 asistencias. Del total de contribuciones, siete se corresponden a la Champions League y 20 a la Bundesliga. Ese último dato le deja a tan solo una asistencia de igualar el récord de Thomas Müller durante la temporada 2019-2020, ya que en aquella ocasión el atacante bávaro repartió 21. Asimismo, de alcanzar la barrera de las 30 asistencias, se convertiría en el tercer futbolista de la Bundesliga capaz de lograr esa marca en una misma temporada. Anteriormente, solo Dzeko (32) y Grafite (33) lo hicieron.