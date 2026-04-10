Escándalo en Arabia: acusan a la liga de regalarle el título a Cristiano

La tensión se dispara en la recta final de la liga saudí. El empate del Al-Ahli ante el Al-Fayha ha desatado un terremoto mediático y deportivo, con jugadores y club cargando duramente contra el arbitraje y dejando caer una acusación explosiva: que se está favoreciendo al líder, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo.

A falta de pocas jornadas para el final, cada punto es decisivo. Y este tropiezo ha dolido especialmente en un Al-Ahli que pelea por el título y que ahora ve cómo se complica su posición en la tabla.

Una jugada que lo cambia todo

La polémica estalló durante el partido entre Al-Ahli y Al-Fayha, correspondiente a la jornada 29. El conjunto de Yeda reclamó con insistencia un penalti por mano dentro del área rival.

El árbitro revisó la acción en el VAR, pero decidió no señalar la pena máxima. Una decisión que marcó el partido: el encuentro terminó en empate y el Al-Ahli dejó escapar una oportunidad clave para acercarse al liderato.

El club reaccionó rápidamente en redes sociales, publicando la jugada con gestos de incredulidad, reflejo del enfado que ya se cocinaba en el vestuario.

Estallan los jugadores

Tras el partido, las declaraciones subieron el tono. Ivan Toney fue uno de los más claros: "Quien se beneficia es el equipo que estamos persiguiendo", aseguró, en referencia directa al líder.

El delantero inglés también denunció que el árbitro les pidió que se centraran en la Champions asiática cuando protestaban varias acciones dudosas. Un comentario que encendió aún más los ánimos.

Toney incluso compartió en redes sociales vídeos de varias jugadas que, a su juicio, debieron ser penalti. "Es increíble cómo se pueden ignorar cosas así en momentos clave", llegó a escribir.

"Quieren darle la copa a una persona"

Pero la declaración más contundente llegó de Galeno. El brasileño fue directo y sin rodeos en sus redes sociales: "Pueden entregar la copa, eso es lo que quieren. Quieren sacarnos como sea del campeonato. Quieren darle la copa a una persona. Es una falta de respeto".

Un mensaje que muchos interpretaron como una acusación implícita de favoritismo hacia Cristiano Ronaldo, cuya presencia ha elevado la visibilidad de la competición y cuyo equipo lidera la clasificación.

El club también alza la voz

El enfado no se quedó solo en los jugadores. El propio Al-Ahli emitió un comunicado oficial en el que criticó duramente el arbitraje.

El club considera que las decisiones arbitrales influyeron directamente en el resultado y cuestionó los criterios de designación de árbitros. Además, advirtió de que este tipo de situaciones ponen en duda la equidad competitiva de la liga. En un campeonato tan ajustado, cualquier error puede tener consecuencias determinantes.

Riesgo de sanciones

Las declaraciones no han pasado desapercibidas. Según expertos legales en Arabia Saudí, los jugadores podrían enfrentarse a sanciones severas por cuestionar la integridad arbitral.

El reglamento contempla suspensiones de hasta un año y multas económicas importantes por dañar la imagen de la competición o de la federación. Esto abre un nuevo frente para el Al-Ahli, que no solo pelea por el título en el campo, sino también fuera de él.

Una liga al rojo vivo

La liga saudí entra en su fase decisiva con todo por decidir. El Al-Nassr lidera la clasificación, seguido de cerca por el Al-Hilal y con el Al-Ahli todavía en la pelea, aunque ahora con menos margen de error.

Quedan pocas jornadas y la presión aumenta en cada partido. En este contexto, las decisiones arbitrales adquieren aún más protagonismo y cualquier polémica puede desatar reacciones como la vivida esta semana.

Más allá del resultado puntual, el episodio deja una pregunta en el aire: ¿error arbitral o algo más? Mientras tanto, la lucha por el título continúa… con el foco ya no solo en el césped, sino también en los despachos.