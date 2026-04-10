Flick clama contra el VAR mientras Simeone ironiza: "Estamos acostumbrados a estas situaciones"

En la rueda de prensa previa al partido liguero ante el Sevilla, el Diego Simeone no ha rehuido la polémica, pero sí ha evitado el enfrentamiento directo. Preguntado por las quejas arbitrales del FC Barcelona, el técnico del Atlético de Madrid respondió con su habitual mezcla de ironía y calma.

"Soy muy respetuoso, vivimos en Madrid y estamos muy acostumbrados a estas situaciones. Es fácil de entender, así que no nos moviliza nada", afirmó, dejando un mensaje que muchos interpretaron como un dardo sutil hacia el entorno mediático.

Pero no se quedó ahí y el entrenador argentino insistió después en que no se trataba de una queja, sino de una realidad asumida: "No me quejo, simplemente digo que estamos acostumbrados a que estas cosas pasen".

🗣️ Simeone: "Vivimos en Madrid y estamos acostumbrado a este tipo de situaciones, para quién lo entienda es muy fácil de entender." Y le da un palo al Real Madrid 🤢🤢🤢 pic.twitter.com/QKyjrjD93L — (fan) REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) April 10, 2026

Flick y el VAR: críticas tras la derrota

Por su parte, Hansi Flick centró su discurso en el arbitraje, pero desde un enfoque más técnico. El entrenador azulgrana mostró su malestar con el uso del VAR en el partido de UEFA Champions League. "El VAR está para intervenir cuando hay un error claro. Eso es lo que eché en falta", explicó el técnico alemán, que considera que decisiones puntuales terminaron condicionando el resultado. Aun así, Flick también hizo autocrítica: reconoció que su equipo no firmó su mejor actuación y que los errores propios también influyeron en el desenlace del encuentro.

Además, sobre la queja formal de su equipo a la UEFA, el técnico alemán declaró no saber qué pasará... "No sé cuál será el resultado pero, para mí y para el equipo, me parece perfecto que el club nos apoye porque me parece que fue injusto. Se puede cometer un error, pero no dos a este nivel".

🫂 FLICK AGRADECE la QUEJA FORMAL del BARÇA a la UEFA: 👉"Puedes cometer un error, pero no dos veces". 🤝 "Es un gran apoyo por parte del club". https://t.co/p95kvf8zWA pic.twitter.com/CNLZUqNdyO — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 10, 2026

Dos estilos, un mismo foco: el ruido arbitral

Las declaraciones de ambos entrenadores reflejan dos formas distintas de afrontar la polémica. Mientras Diego Simeone opta por relativizar el impacto mediático y proteger a su equipo del entorno, Hansi Flick pone el foco en la necesidad de mejorar las herramientas arbitrales.

En ambos casos, el mensaje es claro: el arbitraje vuelve a situarse en el centro del debate en el fútbol europeo, especialmente en competiciones de máxima exigencia donde cada decisión puede marcar la diferencia.

El vestuario, ajeno al debate

Más allá del ruido externo, tanto Simeone como Flick coincidieron en un punto clave: la importancia de que sus jugadores mantengan la concentración.

El técnico rojiblanco apeló a la fortaleza mental de los suyos y al compromiso con el escudo, mientras que el alemán insistió en centrarse únicamente en el rendimiento deportivo.

En plena fase decisiva de la temporada, ambos equipos buscan aislarse de la polémica para seguir compitiendo al máximo nivel.