Nuevo tropiezo del Real Madrid que lo aleja aún más del liderato

El Real Madrid empató 1-1 frente al Girona FC en el Santiago Bernabéu en la jornada retro de LaLiga, en un encuentro marcado por la falta de claridad ofensiva de los locales y por los silbidos de la afición. El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa encadena así su tercer partido consecutivo sin victoria y ve peligrar sus opciones en el campeonato.

El equipo blanco, que afronta en cinco días el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones en Múnich, ofreció una imagen plana y sin continuidad en el juego. El empate le deja a seis puntos del líder, el FC Barcelona, aunque la distancia podría ampliarse hasta los nueve si el conjunto azulgrana gana su partido.

Un Bernabéu crítico

El ambiente en el Santiago Bernabéu volvió a reflejar el descontento de la afición. Los silbidos acompañaron varias fases del encuentro, especialmente tras el empate del Girona y en los minutos finales. No es la primera vez en las últimas semanas que el público expresa su malestar ante el rendimiento del equipo.

El Real Madrid inició el partido con un ritmo bajo, condicionado por las rotaciones y con la vista puesta en su compromiso europeo. El Girona, bien organizado en un 4-4-2 compacto, se mantuvo ordenado y buscó sus opciones al contragolpe.

Kylian Mbappé dispuso de varias ocasiones en la primera mitad, aunque sin acierto. El delantero francés remató un balón que la defensa sacó bajo palos y también envió una volea al lateral de la red. Por su parte, el Girona generó peligro en una acción de Azzedine Ounahi, cuyo disparo obligó a intervenir a Andriy Lunin.

Falta de fluidez ofensiva

El conjunto blanco acumuló nueve remates en la primera mitad, cinco entre los tres palos, pero sin traducir ese dominio en el marcador. La circulación de balón fue lenta y faltaron desmarques que rompieran la defensa visitante.

Tras el descanso, el técnico madridista introdujo ajustes tácticos, situando a Fede Valverde y Vinícius Júnior en posiciones más abiertas para ganar amplitud. Aun así, el equipo siguió mostrando dificultades para generar ocasiones claras.

Valverde marca, Lemar responde

La primera llegada con cierto peligro en la segunda mitad fue un disparo de Jude Bellingham, sin complicaciones para Paulo Gazzaniga. El gol del Real Madrid llegó en una acción aislada. Fede Valverde adelantó a los locales con un disparo lejano que el guardameta del Girona no logró blocar, introduciendo el balón en su propia portería.

El gol de Fede 𝐕𝐚𝐥𝐯𝐞𝐫𝐝𝐞 ya es marca de la casa.#LaCasaDelFútbol #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/IFnmhvmUqV — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 10, 2026

Sin embargo, la reacción del Girona fue inmediata. En una transición ofensiva, con escasa presión defensiva del Real Madrid, Thomas Lemar empató el partido con un potente disparo desde la frontal del área. El tanto visitante intensificó las protestas del público, que recriminó la falta de intensidad del equipo.

Sin reacción final

En los minutos finales, el Real Madrid intentó buscar el gol de la victoria, aunque sin orden ni claridad. Mbappé reclamó un posible penalti que el árbitro no señaló, mientras el Girona supo gestionar los últimos compases presionando y manteniendo la posesión.

El empate deja al conjunto blanco en una situación comprometida en LaLiga, con solo siete jornadas por disputarse y una posible desventaja considerable respecto al liderato. Por su parte, el Girona suma un punto que le permite mantenerse en la zona media de la clasificación, alejándose de los puestos de descenso.