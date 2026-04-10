Tebas abre la puerta a jugar partidos de LaLiga en el nuevo estadio de Casablanca: "¿Por qué no?"

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional, abrió la puerta a la posibilidad de trasladar un partido oficial de Primera División "al estadio nuevo de Casablanca cuando esté terminado". Las declaraciones se produjeron en una entrevista realizada en la agencia de noticias MAP.

Al ser preguntado por la opción de jugar encuentros oficiales de la competición nacional española en tierras marroquíes, Tebas afirmó: "Viendo la gran cantidad de aficionados que siguen la Liga española en Marruecos, considero que sería más factible, ya que los problemas logísticos de desplazamiento son menores". Además, "se podría jugar en el nuevo estadio Casablanca cuando esté terminado. ¿Por qué no?", añadió.

En la entrevista, el presidente de LaLiga aseguró que en la expansión global por la que apuesta la organización, "es un factor muy importante" el crecimiento en la región de Oriente Medio y Norte de África (MENA). Destacó, dentro del papel que juega Marruecos, la existencia de "una gran base de seguidores de LaLiga" superando la cifra incluso a la de la Premier League en función de los datos de los que disponen.

El entusiasmo por la competición no se produce de manera exclusiva en una parte de la región, sino que se extiende "desde Irak hasta Marruecos", afirmó Tebas. Al respecto, recalcó que con Marruecos existe una relación histórica especial: "Siempre ha habido un fuerte vínculo, una gran cercanía y un buen entendimiento entre España y Marruecos en el ámbito deportivo, especialmente en el fútbol".

Por último, antes de entrar a repasar otros temas como su trayectoria al frente del ente liguero o temas de vigilancia financiera, manifestó: "Además, es motivo de gran satisfacción ver los éxitos de la selección de Marruecos", concluyó.