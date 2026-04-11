El Sevilla logra una victoria vital ante el Atlético

El Sevilla logró una victoria clave en su lucha por evitar el descenso al imponerse por 2-1 al Atlético de Madrid en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido condicionado por las rotaciones del conjunto visitante y la urgencia local por sumar.

El encuentro arrancó con intensidad por parte del Sevilla, consciente de su situación tras los resultados de la jornada, que le habían situado provisionalmente en puestos de descenso. El equipo dirigido por Luis García Plaza, en su segundo partido tras sustituir a Matías Almeyda, necesitaba una reacción inmediata.

Penalti tempranero y respuesta visitante

A los cinco minutos, una acción entre los canteranos Dani Martínez e Isaac Romero derivó en penalti tras revisión en el VAR. El nigeriano Akor Adams transformó la pena máxima (1-0) y firmó su octavo gol de la temporada. El tanto dio ventaja a los locales, aunque también provocó que el equipo retrasara líneas.

El Atlético de Madrid asumió entonces el control del balón. Con varios jugadores del filial en el once, como Javi Boñar, Julio Díaz o Rayane Belaid, el conjunto rojiblanco buscó el empate sin excesiva profundidad. Finalmente lo encontró en el minuto 35, cuando Boñar marcó en su debut en Primera División tras una acción ofensiva bien elaborada.

Gudelj decide antes del descanso

Cuando el partido parecía encaminado al empate al descanso, el Sevilla aprovechó una acción a balón parado. En el segundo minuto del tiempo añadido, un saque de esquina de Rubén Vargas encontró la cabeza de Nemanja Gudelj, sin marca, para el 2-1. El gol permitió a los locales recuperar ventaja en un momento clave y reforzó su planteamiento defensivo para la segunda mitad.

Tras el descanso, el guion se repitió. El Atlético llevó la iniciativa, mientras el Sevilla se replegó en torno a Odysseas Vlachodimos y trató de salir al contragolpe. Isaac Romero tuvo la ocasión más clara para ampliar la ventaja, pero su disparo se estrelló en el poste poco antes de la hora de juego.

El paso de los minutos aumentó la tensión, con un marcador ajustado que obligó al Sevilla a sostener su ventaja ante un rival que no logró generar ocasiones claras en el tramo final.