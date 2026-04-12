Romario: 30 goles en Liga, campeón del mundo y 23 días de retraso

Fue uno de los mejores delanteros de los años 90 y campeón del mundo con Brasil en EEUU’94. Marcó innumerables goles a lo largo de su dilatada carrera, en su país natal, Holanda y España, pero siempre se le recordará especialmente por uno, el que le hizo al Real Madrid el 8 de enero de 1994, su año favorito, en el Camp Nou, tras aquel regate extraterrestre de cola de vaca en el que se quitó de encima a un defensor tan competente como Rafa Alkorta, el primero de una manita, tardío regalo de Reyes que los blancos devolverían a los culés justo un año después.

Vasco da Gama y PSV

Nació el crack como Romario de Souza Faria, el 29 de enero de 1966 en Río de Janeiro, mamando el clásico ambiente humilde en el que vienen al mundo casi todas las estrellas del fútbol brasileño, huyendo de la favela sobre un balón redondo. El chico no creció demasiado —su estatura oficial fluctúa entre el 1,67 y el 1,70, lo cual le valió el apelativo de O Baixinho, de fácil traducción—, pero lo que le faltaba en centímetros lo suplía en listeza y talento, beneficiándose de su bajo centro de gravedad.

En 1985 ya figura en la delantera de Vasco da Gama, y tantos goles consiguió que, tres años más tarde, uno de los grandes de la Eredivisie holandesa, el PSV Eindhoven, le echa el lazo. Ya era internacional con Brasil, y en Seúl’88 había conquistado la plata olímpica. En Eindhoven va a salir prácticamente a gol por partido, coronándose como máximo realizador de los Países Bajos en tres campeonatos. De cara al Mundial que iba a celebrarse en Estados Unidos en 1994 ya es uno de los fijos de la Canarinha, pero antes el Barça va a cruzarse en su camino de rosas…

Una temporada para enmarcar

El Dream Team, dirigido por Johan Cruyff, dominaba la Liga española en 1993 —tres títulos consecutivos—, y había conquistado por fin la tan anhelada Copa de Europa en Wembley, en mayo de 1992, tras los grandes fiascos de Berna’61 y Sevilla’86, pero a aquel equipazo de los Zubizarreta, Ferrer, Nadal, Koeman, Eusebio, Amor, Bakero, Goikoetxea, Julio Salinas, Stoichkov, Laudrup y Txiki Begiristáin le faltaba la guinda, y ésta iba a ser O Baixinho. A cambio de 5 millones de dólares de la época (traspaso y ficha, firmando por tres años), el brasileño pasa a convertirse en el finalizador de aquella nueva versión del fútbol total que ofrecía El Flaco.

Su debut oficial no puede ser mejor: un hat-trick a la Real Sociedad en el Camp Nou. No sería el único, pues conseguiría cuatro más. Pero el más sonado tuvo lugar en el coliseo azulgrana, el 8 de enero de 1994, ante la gran bestia negra barcelonista, el mismísimo Real Madrid. Aún no se había movido el marcador cuando en el minuto 24 Romario recibe un pase de Pep Guardiola, se gira sobre sí mismo en un regate conocido como cola de vaca, con la pelota pegada a la bota, le rompe la cintura a Rafa Alkorta y bate a Buyo. Después vendrían dos goles más, para completar una histórica manita que supo a gloria bendita en Can Barça.

Al final el club catalán ganaría esa Liga, la cuarta consecutiva, gracias al famoso penalti fallado por Djukic en Riazor —o parado por el guardameta valencianista González—. Romario sería Pichichi con 30 goles en 33 partidos —y eso que se perdió algunos—, entre ellos dos con los que fue sancionado por propinar un puñetazo al Cholo Simeone, a la sazón jugador del Sevilla (fue suspendido por cuatro encuentros, cumpliendo los dos restantes en la Copa), e incluso llegó a saltar al campo con su padre, Edevair, secuestrado en Brasil. Sin embargo, el Barça no pudo rematar la temporada en la Copa de Europa, pues en la final de Atenas el Milan le va a pasar por encima, con un 4-0 abrumador que en la práctica supuso el certificado de defunción del Dream Team.

Pero en tierras estadounidenses Romario tampoco se va a portar nada mal… formando una dupla de ataque demoledora con el deportivista Bebeto, marcará en cinco partidos (Rusia, Camerún, Suecia, Países Bajos y de nuevo Suecia), y en la final contra Italia, que se fue a los penaltis tras el 0-0 del tiempo reglamentario y la prórroga, suyo será el segundo lanzamiento convertido por la Verde Amarela, que finalmente logrará su cuarto entorchado mundialista. Además, Romario va a ser proclamado como el Mejor Jugador de USA’94, y recibirá también el FIFA World Player. ¿Qué más se le podría pedir?

La madre de todos los retrasos

Pues se le podría pedir, por ejemplo, que fuese puntual, al igual que el resto de sus compañeros de equipo, al presentarse en Barcelona para iniciar la nueva temporada 94-95. Pero obviamente Romario pensaba de otra forma. Ya había cuestionado con anterioridad que no se le concediesen más días de permiso por viaje que a sus compañeros, dado que él tenía un desplazamiento más largo, pero lo de esa pretemporada ya fue demasiado. Iban pasando los días, y Romario no daba señales de vida. Había insinuado que se tomaría un buen descanso tras el Mundial, pero aquello era el colmo. Al final, y con 23 días de retraso, se incorporó al equipo. Cruyff, lógicamente, estaba indignado, y seguro que le dijo algo parecido al genial sketch de Emilio Aragón: "Menos samba e mais trabalhar"—. Sin embargo, el carioca, como quien oye llover, trató de explicar su injustificable demora argumentando que había estado firmando contratos publicitarios en Brasil, y haciendo filantropía (creando una fundación para acoger a los Meninos da Rúa). Pero el caso es que también jugó futbol-volley con los amigos en las playas de Río, e incluso disputó un partido por el que le pagaron la bonita suma de 50.000 dólares.

El técnico neerlandés no tuvo más remedio que contar con él en la primera jornada de Liga frente al Sporting en El Molinón, con Stoichkov y Hagi, reciente fichaje tras su gran Mundial con Rumanía, fuera de combate. Pero ya algo se había roto irremisiblemente, y no hubo pegamento capaz de recomponerlo. Romario siguió en el once titular, y generando problemas —regresó del parón navideño con una brecha en la cabeza, producto del impacto de una lata de cerveza en una agitada Nochevieja— ,pero sus números ya no se parecían nada a los de la estratosférica temporada anterior. Y el 7 de enero de 1995, la noche en que el Real Madrid le devolvió al Barça la manita de justamente un año antes (5-0, con hat-trick de Iván Zamorano), el brasileño jugaría su último encuentro vestido de azulgrana, y Cruyff se lo quitó de encima a cambio de 1.000 millones de pesetas desembolsados por Flamengo.

Paso fugaz por Mestalla y regreso definitivo a Brasil

Romario nunca había llegado a comprarse casa en la Ciudad Condal o sus alrededores —vivió todo el tiempo en un hotel—, y muy posiblemente su gran temporada 93-94 se la había tomado a modo de entrenamiento para la Copa del Mundo. Pero en 1996 va a volver a España, en esta ocasión al Valencia. Ya con 30 años de edad y convertido en el futbolista mejor pagado del mundo, no tardaría en chocar con el mister ché, un tal Luís Aragonés, y es facturado de nuevo para Flamengo.

Sin embargo, tan sólo un año más tarde, el nuevo técnico valencianista, Jorge Valdano, le repesca. Pero aquel Romario ya poco o nada tenía que ver con el jugador letal de área, imbatible en las distancias cortas y maestro de la vaselina. Así que al sentarse el italiano Claudio Ranieri en el banquillo de Mestalla le pasaportan por segunda y definitiva vez rumbo a Río.

En su patria Romario va a volver de nuevo por sus fueros goleadores, tanto en Vasco da Gama como en Fluminense. Se retirará con 42 años, habiendo pasado también por Qatar, Estados Unidos y Australia. Y tras algunos problemas con la justicia brasileña —por retraso en el pago de la pensión alimenticia a su exesposa—, entrará en política, primero como diputado, y más tarde como senador federal por Rio de Janeiro, el más votado de la historia y en las filas del Partido Liberal, al que se uniría luego el actual Jair Bolsonaro.

Indisciplinado, fiestero, mujeriego, díscolo, indolente en ocasiones, pero genial, fue internacional con Brasil entre 1987 y 2005 (70 partidos y 55 tantos). Ha sido uno de los mayores goleadores de todos los tiempos, aunque las cifras bailan, y la FIFA discute que haya podido llegar a los 1.000, cantidad que Romario aduce sumando los marcados en amistosos y en sus etapas infantil y juvenil, pero si lo dejamos en torno a los 700, siguen siendo una auténtica monstruosidad los registros de O Baixinho.