Detenido y condenado Óscar Freire por un delito leve de injurias contra su mujer

El exciclista Óscar Freire fue detenido el domingo después de la denuncia de su esposa por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar, consistente en agresiones, amenazas, vejaciones y acoso. La mujer se presentó en el cuartel de Torrelavega sobre las 14:00 y la detención se produjo sobre las 19:00, acogiéndose Freire a su derecho de no declarar.

En un principio, se iba a tratar de un juicio rápido por presunto delito de vejaciones graves, recogidas en el artículo 173.2 del Código Penal, pero se ha transformado en uno por delito leve –173.4– por decisión de la mujer. En el juicio, ésta se ha ratificado en la denuncia presentada pero, al estar "muy afectada", según su abogada, María Mendieta, no ha podido entrar en detalles durante su declaración.

Al término, se le ha impuesto a Óscar Freire una pena de nueve días de localización permanente en un domicilio distinto al de la víctima y una orden de alejamiento de su mujer durante seis meses, según recoge la información de Europa Press. Por ello, el ciclista no podrá acercarse a menos de 200 metros del domicilio de esta, ni de su lugar de trabajo o cualquier otro que frecuente ni comunicarse con ella.

El desencadenante

La denuncia se habría producido después de una discusión en la mañana del domingo. Ella se dirigía a la misa en la iglesia de Puente San Miguel, en el municipio cántabro de Reocín. Él acudió también a la iglesia y, aunque inicialmente estaban sentados separados, Freire se acabó cambiando de sitio y sentándose junto a ella.

Después, se inició la discusión. La mujer le habría dicho que ese no era lugar y se levantó para irse, si bien Freire la habría agarrado "fuertemente" del brazo, obligándola a sentarse de nuevo con él. Ella pudo levantarse, abandonar la iglesia y salir a la calle.

En esos momentos, ella intentó llamar al hermano del exciclista, pero éste le quitó el teléfono, al mismo tiempo que hacía comentarios vejatorios sobre ella, aunque se lo terminó entregando. Esto, según relata, ocurrió "delante de mucha gente".

Ambos, casados desde 2003 y con tres hijos en común –dos de ellos menores en la actualidad–, están en proceso de divorcio y no conviven juntos desde noviembre de 2025.