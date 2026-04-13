El central que quiere el Madrid, abucheado por su propia afición

Nico Schlotterbeck renovó con el Borussia Dortmund hasta 2031 con una cláusula de rescisión entre 50 y 60 millones de euros, aunque el director deportivo, Ole Book, no quiso confirmar esos detalles antes del inicio del partido ante el Leverkusen. Sin embargo, los rumores de una posible salida al Real Madrid provocaron que la afición no le recibiera muy bien en el Signal Iduna Park. Durante el anuncio de la alineación, los abucheos y los silbidos se hicieron presentes.

"Nadie merece ser abucheado. Nos duele como equipo, y todos en la grada deben saberlo", declaró Niko Kovac, técnico de los alemanes, en DAZN. Carsten Cramer, el presidente, también expresó en zona mixta su descontento con esta manera de protesta por parte de los aficionados y aseguró que los futbolistas deben recibir apoyo desde el momento en que pisan el campo.

Borussia Dortmund hat den Vertrag mit Nico Schlotterbeck bis 2031 verlängert. Der deutsche Nationalspieler unterschrieb an diesem Freitag seinen neuen Kontrakt. ✍️ Alle Infos:

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Desde el Borussia Dortmund, quieren convertir al defensa en una pieza importante dentro del esquema y en uno de los capitanes, pero el ambiente alrededor de su figura no favorece este paso. El acuerdo incluiría una mejora salarial con un sueldo cercano a los diez millones anuales. De no haberse extendido la vinculación, podría haber salido este año por una cifra inferior a la cláusula actual o gratis en 2027.

A pesar de la renovación de Schlotterbeck, su cláusula de rescisión sigue siendo baja, por lo que sigue habiendo dudas sobre su futuro en el club. Según apuntan desde Alemania, el Real Madrid estaría atento a este perfil de central zurdo y a su capacidad tanto en el juego aéreo como en el manejo del balón.