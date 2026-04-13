El contratiempo de Mbappé que lo deja sin entrenar y condiciona su preparación

En el encuentro entre el Real Madrid y el Girona, Kylian Mbappé terminó sangrando con una brecha en la ceja tras una disputa con Vitor Reis. En dicha jugada, ya cerca del final del partido, los madridistas reclamaron penalti sobre el galo, pero Alberola Rojas no señaló ninguna infracción.

Mbappé recibió tres puntos de sutura en la ceja derecha y, según el propio club, no entrenó durante el domingo por molestias y precaución. Por delante, tan solo dos días de preparación antes del duelo de vuelta de cuartos frente al Bayern de Múnich. Los de Chamartín viajarán a Alemania con la necesidad de remontar para mantenerse con opciones en la Champions League.

Álvaro Arbeloa dirigirá una nueva sesión de entrenamiento esta mañana en Valdebebas en la que se verá si ya está el francés o necesita más tiempo para reponerse de la herida. Por otro lado, Courtois y Rodrygo son los futbolistas que continúan fuera del terreno de juego recuperándose de sus respectivas lesiones.

Las protestas ante el Girona

"Gonzalo, míralo, míralo", "Va con los brazos"... le avisaron los futbolistas del Real Madrid al árbitro sobre el césped del Santiago Bernabéu. Tras el pitido final, Bellingham se dirigió al equipo arbitral para pedir explicaciones por el penalti no pitado. El inglés le aseguró a Alberola Rojas que su compañero tenía sangre y preguntó cómo era posible que eso no fuera penalti. Todo con un tono calmado.

IMAGEN DAZN 🎥 El Real Madrid pidió penalti a Mbappé... y así reaccionó cuando Javier Alberola Rojas no lo señaló#ElPost pic.twitter.com/ZDC6uElvkL — DAZN España (@DAZN_ES) April 12, 2026

Ya en rueda de prensa, Álvaro Arbeloa afirmó que era penalti "aquí y en la Luna". "Es una más. Otra semana más. Es lo que tenemos y es lo que hay. No lo entiendo yo ni nadie. ¿Cuándo entra el VAR? Entra cuando viene bien y cuando no, no entra. Ya sabéis mi opinión. Los hechos la siguen manteniendo. Es una acción clarísima", añadió el salmantino.