El Manchester City arrolla al Chelsea: ¿Será capaz el Arsenal de perder la Premier otra vez?

El Manchester City ha dado un golpe sobre la mesa este domingo al vencer con autoridad (0-3) al Chelsea en la trigésima segunda jornada de la competición inglesa. Con este triunfo a domicilio en Stamford Bridge, el conjunto dirigido por Pep Guardiola confirma que pasa a depender exclusivamente de sus propios resultados para revalidar el título, un trofeo que hasta hace apenas unas semanas parecía tener asegurado el Arsenal en sus vitrinas.

La escuadra ciudadana supo aprovechar el inesperado tropiezo del Arsenal, que cayó derrotado el sábado en su compromiso frente al Bournemouth. Esta combinación de resultados coloca al vigente campeón de la Carabao Cup a tan solo seis puntos del liderato, contando además con la ventaja de tener un partido aplazado y el decisivo duelo directo contra los pupilos de Mikel Arteta aún en el horizonte. Durante el primer tiempo en la capital británica, el choque se mantuvo equilibrado y con pocas concesiones defensivas.

Sin embargo, el guion cambió radicalmente tras el paso por los vestuarios. La aparición de Rayan Cherki fue determinante para que la maquinaria visitante comenzara a funcionar a pleno rendimiento. El atacante francés brilló al repartir dos asistencias milimétricas que fueron aprovechadas por Nico O'Reilly y Marc Guehi para abrir la brecha en el marcador. Finalmente, Jeremy Doku encontró el premio a su constante insistencia ofensiva y certificó la goleada con el tercer tanto. Por su parte, el Chelsea ahonda en su crisis de resultados y se complica sobremanera sus opciones de disputar la próxima edición de la Liga de Campeones, quedando a cuatro puntos de la quinta plaza tras sumar su tercera derrota de forma consecutiva.

La cruz de la jornada la protagonizó el Tottenham, que consumó su entrada en la zona de descenso tras caer por la mínima (1-0) en su visita al Sunderland. La llegada al banquillo del técnico italiano Roberto de Zerbi, quien sustituyó a un Igor Tudor que apenas aguantó un mes y medio en el cargo, no ha logrado frenar la caída libre de los londinenses. Los 'Spurs' atraviesan una racha histórica negativa y acumulan ya catorce jornadas seguidas sin conocer la victoria.

En el resto de encuentros destacados del fin de semana, el Aston Villa firmó un trabajado empate (1-1) frente a un Nottingham Forest que sigue inmerso en la encarnizada lucha por eludir la pérdida de categoría. A pesar de dejarse dos puntos por el camino, la debacle del Chelsea permite a los pupilos del español Unai Emery mantenerse con un cómodo margen en la codiciada cuarta posición. Finalmente, el Newcastle sufrió un duro revés en sus aspiraciones continentales al ceder una dolorosa derrota (2-1) ante el Crystal Palace. Un doblete de Jean-Philippe Mateta en los últimos diez minutos del tiempo reglamentario dio la vuelta al choque, dejando a las 'Urracas' cada vez más lejos de las plazas que otorgan billete para las competiciones europeas.