El Real Madrid ficha al joven Fran Santamaría, la nueva perla del Castellón

El Real Madrid vuelve a mirar al talento joven para reforzar su futuro. En esta ocasión, el club blanco ha cerrado el fichaje de Fran Santamaría, delantero de apenas 17 años procedente del CD Castellón, que se incorporará a La Fábrica la próxima temporada tras el pago íntegro de su cláusula.

El movimiento confirma la apuesta del conjunto madrileño por uno de los perfiles más prometedores del fútbol base nacional. Santamaría, que ha destacado esta campaña por su capacidad goleadora y su progresión, pondrá fin a una etapa de ocho años en el club de su ciudad para dar el salto a una de las canteras más exigentes del mundo.

Recordemos que, en la presente campaña, el joven delantero ha firmado un curso sobresaliente que no ha pasado desapercibido para los grandes clubes. A sus 17 años, ha sumado 15 goles en 32 partidos oficiales, repartidos entre el juvenil y el filial del Castellón.

Especialmente llamativa ha sido su actuación en División de Honor Juvenil, donde ha anotado 13 tantos en apenas 17 encuentros, convirtiéndose en uno de los atacantes más determinantes de su grupo. A esto se añaden sus primeras experiencias en categoría superior, con el Castellón B, donde también ha visto puerta.

Su perfil físico y técnico ha sido clave en su irrupción: delantero ambidiestro, con 1,85 de estatura y un notable olfato goleador, Santamaría representa ese tipo de ariete moderno que combina potencia, movilidad y capacidad de definición.

De Castellón a Valdebebas

El fichaje no se ha gestado de la noche a la mañana. El acuerdo entre el CD Castellón y el Real Madrid se cerró semanas atrás, y supondrá una compensación económica para el club albinegro, que además se reserva ingresos variables en función del rendimiento del jugador en su nueva etapa.

Para el Castellón, se trata de una operación histórica en términos de cantera. Santamaría se convierte en uno de los traspasos más relevantes del club en formación, reflejo del crecimiento de su estructura de base en los últimos años.

El delantero dará el salto a Valdebebas, donde comenzará su adaptación en las categorías inferiores del Real Madrid, con el objetivo de seguir evolucionando en un entorno de máxima exigencia competitiva.

Ocho años de formación

La historia de Santamaría con el Castellón es la de un futbolista que ha crecido paso a paso dentro del mismo club. Llegó en edad temprana y ha ido quemando etapas hasta convertirse en una de las grandes referencias ofensivas de la cantera.

En las últimas temporadas, sus cifras han sido especialmente destacadas. Solo en los últimos cursos acumula más de un centenar de partidos entre categorías cadete, juvenil y filial, con una cifra goleadora que refleja su regularidad y evolución. Su progresión ha sido constante, consolidándose como uno de los nombres propios del fútbol base valenciano.

El anuncio de su marcha ha venido acompañado de una emotiva despedida por parte del propio jugador. Santamaría ha querido agradecer públicamente al club, a sus entrenadores y a sus compañeros los años vividos en Castellón. El delantero ha destacado no solo su crecimiento deportivo, sino también personal, subrayando la importancia de su entorno en su desarrollo. Un mensaje que refleja el vínculo con el club en el que se ha formado y del que asegura sentirse parte para siempre.

La apuesta del Madrid por el talento joven

La llegada de Santamaría encaja en la estrategia del Real Madrid, que en los últimos años ha reforzado su cantera con perfiles jóvenes y de proyección. El club busca adelantarse en la captación de talento antes de su explosión definitiva.

No es la primera vez que el conjunto blanco fija su atención en el Castellón. Operaciones anteriores demuestran una relación fluida entre ambas entidades en materia de desarrollo de jugadores.

Ahora, con Santamaría, el Real Madrid incorpora a un delantero con margen de crecimiento y condiciones para evolucionar dentro de su estructura. El siguiente paso será su adaptación a un entorno más competitivo, donde deberá confirmar las expectativas generadas. El salto está dado. El reto, ahora, es convertir el potencial en realidad.