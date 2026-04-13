El delantero del Granada CF, Jorge Pascual, protagonizó uno de los incidentes más insólitos de la jornada en LaLiga Hypermotion al ser expulsado durante los instantes finales del encuentro que enfrentaba a su equipo contra la Cultural y Leonesa. El jugador vio la tarjeta roja directa tras dirigirse a uno de los asistentes del colegiado principal con un grave insulto acompañado de un gesto de burla, lo que dejó a su equipo en una situación de gran vulnerabilidad en los últimos compases del choque.

A pesar de la inferioridad numérica, el conjunto local logró amarrar un valioso triunfo por la mínima (1-0) en el estadio de Los Cármenes. La situación fue especialmente delicada para el cuadro andaluz, ya que minutos antes, en el 64, el defensa Baila Diallo también había sido expulsado tras una dura entrada. Esta primera tarjeta roja generó bastante incomprensión en las gradas en el momento de producirse, pero obligó a los locales a redoblar esfuerzos para mantener su exigua ventaja en el marcador.

Este fue el momento:

¡El Granada acabó con 9 en el césped tras esta ROJA DIRECTA a Pascual! #LALIGAHYPERMOTION pic.twitter.com/sjQtQdF7Ys — DAZN España (@DAZN_ES) April 12, 2026

La segunda expulsión, que dejó al equipo con solo nueve efectivos sobre el terreno de juego ya en el tiempo de descuento, se aclaró de forma contundente con la publicación del acta arbitral. En dicho documento oficial, el árbitro principal del encuentro, Alejandro Ojao, detalló con suma precisión los motivos que le llevaron a mandar a las duchas al atacante de manera prematura, confirmando la actitud inaceptable del futbolista hacia uno de sus compañeros de cuarteto.

"En el minuto 90, el jugador Jorge Pascual fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse al árbitro asistente número dos desde el suelo y en señal de disconformidad, en los siguientes términos: 'puto bigotes', al tiempo que se llevaba el dedo índice sobre el labio superior simulando este", redactó textualmente el colegiado. Esta infracción constituye un menosprecio directo a la autoridad deportiva y acarreará sin lugar a dudas una dura sanción disciplinaria.

Este tipo de salidas de tono son perseguidas con especial celo en las competiciones profesionales, donde se exige un comportamiento ejemplar a los futbolistas. La baja del atacante supondrá un importante contratiempo para los planes del cuerpo técnico del Granada CF, que tendrá que recomponer su esquema táctico de cara a las próximas jornadas para paliar las ausencias tanto de Pascual como de Diallo, en un momento clave de la temporada donde cada punto en disputa es absolutamente vital.