James Rodríguez vence a Hacienda: demostró de forma 'clara e inequívoca' su residencia

James Rodríguez vuelve a ser noticia en España, aunque esta vez lejos de los terrenos de juego. El futbolista colombiano ha ganado su batalla judicial contra la Agencia Tributaria, después de que la Audiencia Nacional haya fallado a su favor en un caso de presunta evasión fiscal correspondiente al ejercicio de 2014. Según ha informado el diario El Mundo, la sentencia obliga ahora a Hacienda a devolverle más de tres millones de euros, además de anular todas las sanciones impuestas en su día.

Recordemos que el conflicto se remonta al año en que James fichó por el Real Madrid procedente del AS Mónaco. La Agencia Tributaria sostuvo durante años que el jugador debía tributar como residente fiscal en España durante ese ejercicio, argumentando que su principal actividad económica ya se desarrollaba en territorio español. Sin embargo, el centro del litigio giraba en torno a un aspecto clave: el número de días de residencia efectiva del futbolista.

Hay que tener en cuenta que la legislación fiscal española establece que una persona es considerada residente si permanece en el país más de 183 días durante el año natural. James defendió desde el inicio que no cumplía ese requisito y que su residencia fiscal estaba en Mónaco durante la mayor parte de 2014. Para respaldar su versión, aportó documentación oficial que acreditaba su estancia en el Principado entre julio de 2013 y julio de 2014.

Pese a ello, Hacienda rechazó estas pruebas y mantuvo su criterio. El organismo consideró que los ingresos obtenidos por el jugador en España —especialmente tras su fichaje por el Real Madrid— eran superiores a los percibidos en Mónaco, lo que, a su juicio, evidenciaba que su centro de intereses económicos se encontraba en territorio español. Además, incluyó en su análisis los ingresos derivados de los derechos de imagen gestionados a través de una sociedad.

La Audiencia Nacional ha desmontado ahora esta interpretación. En su fallo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluye que el futbolista logró demostrar de forma "clara e inequívoca" que residió más de 183 días fuera de España, concretamente en Mónaco, donde permaneció al menos 202 días. El tribunal ha dado validez al certificado presentado por el jugador, pese a que Hacienda cuestionó su origen.

La sentencia también resta importancia a los desplazamientos puntuales del futbolista, como los viajes para disputar el Mundial de Brasil o las concentraciones con la selección colombiana. Según el tribunal, estas ausencias no alteran su residencia habitual, ya que respondían a compromisos profesionales y no implicaban un cambio de domicilio fiscal.

James tiene la razón

De este modo, la Audiencia Nacional considera que James no era residente fiscal en España hasta el momento en que se formalizó su fichaje por el Real Madrid. Por tanto, concluye que no existía obligación de tributar en el país por los ingresos obtenidos antes de esa fecha.

Como consecuencia directa del fallo, se anulan tanto la resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central como todas las liquidaciones y sanciones derivadas del caso. Hacienda deberá ahora devolver al futbolista las cantidades reclamadas, que superan los tres millones de euros.

Precedentes de jugadores y sus problemas con Hacienda

Este caso se suma a otros precedentes similares en el mundo del fútbol. Figuras vinculadas al Real Madrid, como Xabi Alonso, también lograron en su momento que la justicia corrigiera el criterio de la Agencia Tributaria en disputas relacionadas con derechos de imagen y residencia fiscal.

Aunque James Rodríguez desarrolla actualmente su carrera en Estados Unidos, su nombre vuelve a resonar en España por un asunto que trasciende lo deportivo. La resolución refuerza la importancia de determinar con precisión la residencia fiscal de los contribuyentes, especialmente en contextos internacionales como el del fútbol profesional, donde los movimientos entre países son constantes.