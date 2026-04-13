La clave del éxito del City de Guardiola para asaltar la Premier

El Manchester City goleó en su visita a Stamford Bridge para situarse a tan solo cuatro puntos del líder, el Arsenal. Además, el conjunto de Pep Guardiola tiene un partido menos que los de Arteta y tiene un duelo directo la próxima jornada de Premier League.

En las últimas semanas, el rendimiento del equipo citizen ha ido in crescendo, hecho por el que fue preguntado Guardiola durante la rueda de prensa posterior al encuentro ante el Chelsea. El catalán dio una respuesta que asombró a los presentes en la sala: "El sol, no estoy bromeando. El sol". Ese es, según el técnico, el motivo de este cambio a mejor.

¿Por qué el sol?

La explicación fue la siguiente: "Porque en Manchester nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, en enero seríamos campeones de la Premier League. Honestamente, es el sol. El humor es mejor. Lo notas a final de temporada", justificó.

Por otro lado, más allá de la climatología, se encuentra "la mentalidad de este grupo de jugadores". Guardiola explicó que "el éxito de estos jugadores es la jerarquización. La dirección deportiva pone a mi disposición una mentalidad increíble, jugadores competitivos. Esa es la clave del éxito".

Además, aseguró que "en Champions League hicimos una fase de liga muy buena y terminamos entre los ocho primeros". Sin embargo, se encontraron con el Madrid que "no es el mejor rival al que enfrentarse", pero haber llegado hasta octavos de la competición europea significa que "el equipo había estado muy bien".

De cara a los próximos partidos, "ya veremos qué pasa ahora", afirmó. Guardiola es consciente de que "el Arsenal será una final" para ellos, pero también para el conjunto de Mikel Arteta. Asimismo, tendrán que hacer frente a otros equipos como Brentford, Bournemouth o Aston Villa, por lo que "aún pueden pasar muchas cosas" en su camino hacia la consecución de la liga inglesa.