La RFEF elige a Alberola Rojas para la final de Copa entre Atlético y Real Sociedad

Ya hay equipo arbitral para la gran final de la Copa del Rey que se disputa este sábado 18 de abril en la Cartuja de Sevilla. Alberola Rojas impartirá justicia, al menos a priori, entre Atlético de Madrid y Real Sociedad.

Este es el tuit de la RFEF:

El comunicado que amplía esta información reza lo siguiente:

Javier Alberola Rojas es el colegiado elegido por el Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol para dirigir la final de Copa del Rey que va a enfrentar al Atlético de Madrid con la Real Sociedad. El árbitro manchego está en Primera División desde la temporada 2017/18 donde ya suma 168 partidos y es internacional desde 2022 logrando el ascenso a la categoría FIRST de UEFA en 2025. Será su primera final de Copa del Rey en una edición en la que ha dirigido dos encuentros en primera y segunda ronda: Constància - Girona y Extremadura - Sevilla. Estará acompañado en las bandas por Alfredo Rodríguez y Jorge Bueno. De cuarto árbitro ejercerá Adrián Cordero y de quinto José Luis Martínez. Por su parte, el VAR será Jorge Figueroa, como AVAR Daniel Trujillo y AVAR2 Luis Mario Milla.

El último partido en el que Javier Alberola Rojas arbitró al Atlético de Madrid fue el derbi madrileño contra el Real Madrid, disputado el 27 de septiembre de 2025, correspondiente a la jornada 7. El encuentro terminó con una victoria contundente del Atlético por 5-2 en el Cívitas Metropolitano.

En el caso de la Real Sociedad fue el derbi vasco frente al Deportivo Alavés, disputado el 6 de diciembre de 2025, correspondiente a la jornada 15. El encuentro terminó con una derrota por 1-0 para el conjunto txuri-urdin en Mendizorrotza.