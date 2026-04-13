Las cuentas de la lechera del Real Zaragoza: un estadio de 168 millones y el equipo al borde del abismo

El Real Zaragoza vive atrapado en una encrucijada que ya no es únicamente deportiva. La amenaza del descenso a la Primera RFEF no solo supondría un golpe a su historia reciente, sino que podría dinamitar un proyecto económico construido sobre previsiones que, a día de hoy, parecen más un ejercicio de fe que un plan realista. En el centro del huracán está La Nueva Romareda, uno de los estadios llamados a albergar el Mundial 2030 que España va a organizar conjuntamente con Portugal y Marruecos.

Porque mientras el equipo se desangra sobre el césped, las cuentas que sustentan el nuevo estadio empiezan a hacer aguas. Y no lo dicen solo las sensaciones: lo detallan análisis como los del investigador deportivo Luis Serrano, cuyas conclusiones dibujan un escenario cuanto menos inquietante.

El origen de todo se remonta a la llegada de los actuales propietarios, entre ellos Jorge Mas y Joseph Oughourlian, quienes en verano de 2022 adquirieron el control accionarial al entorno de la Fundación Zaragoza 2032, impulsada en su día por Cesáreo Alierta. El objetivo era claro: convertir el estadio en el gran motor económico del club.

Un negocio que depende del éxito deportivo

La clave del proyecto de la Nueva Romareda radica en una premisa básica: el Real Zaragoza debe competir en Primera División. Sin ese requisito, el castillo de naipes se desmorona. Según los estudios manejados por los propietarios —analizados por Serrano y facilitados a Libertad Digital—, la inversión inicial asciende a unos 168 millones de euros, incluyendo estadio y superficie comercial. A ello habría que sumar los inevitables sobrecostes que ya se han reconocido.

Las previsiones hablan de unos ingresos anuales cercanos a los 14,7 millones de euros, desglosados en partidas como el incremento de socios, el negocio VIP, la venta de entradas, el naming del estadio o la explotación comercial. Todo ello, lógicamente, en el mejor de los escenarios: con el equipo en la élite del fútbol español.

Para entender mejor cómo se estructuran esas previsiones, el desglose planteado es el siguiente:

Ingresos anuales estimados

Incremento de socios: 3 millones €

Hospitality y zona VIP: 2,5 millones €

Entradas: 5 millones €

Naming: 1 millón € (ya cobrado por adelantado para 10 años)

Alquiler de eventos: 100.000 €

Macroeventos: 600.000 €

Zonas comerciales: 2,3 millones €

Gastos anuales estimados

Mantenimiento y explotación: 4 millones €

Canon municipal: 500.000 €

Financiación: 8 millones aportados directamente por el club; 32 millones financiados al 10% de interés

Pero incluso en ese contexto optimista, el margen es muy estrecho. Los gastos de mantenimiento, el canon municipal y, sobre todo, la financiación —con préstamos que podrían alcanzar intereses del 10 por ciento— reducen significativamente la rentabilidad.

El descenso que lo cambia todo

El problema es evidente: el fútbol no entiende de hojas de Excel. Y el Real Zaragoza, hoy por hoy, está mucho más cerca del abismo que del ascenso. Una caída a Primera RFEF supondría un desplome inmediato de los ingresos por televisión, patrocinio y masa social.

El propio Serrano plantea la pregunta clave: ¿puede un club con más de 38 millones de deuda, en convenio de acreedores, sostener un proyecto de esta magnitud fuera del fútbol profesional? La respuesta, implícita en sus cálculos, es desalentadora. Las previsiones de ingresos quedarían completamente desfasadas, mientras que los compromisos financieros seguirían intactos. El resultado sería un riesgo real de quiebra.

Y aquí aparece otro elemento inquietante: el naming del estadio ya habría sido cobrado por adelantado para una década. Es decir, una parte de los ingresos futuros ya está comprometida, reduciendo aún más el margen de maniobra.

Rentabilidad cuestionada y fondos en duda

El modelo también chirría desde el punto de vista inversor. Mientras fondos como ARES han logrado rentabilidades cercanas al 100 por ciento en operaciones vinculadas al Atlético de Madrid en menos de una década, el caso del Real Zaragoza ofrece cifras mucho menos atractivas: en torno a un 4 por ciento anual… y a más de 40 años vista.

Un horizonte demasiado largo y con demasiadas incertidumbres para atraer capital externo en condiciones competitivas. Especialmente si el equipo no milita en una categoría profesional. La pregunta que sobrevuela el proyecto es tan simple como incómoda: ¿qué inversor está dispuesto a asumir ese riesgo?

Mariano Aguilar, poder en la sombra

Mientras tanto, en el día a día del club sigue teniendo un peso determinante la figura de Mariano Aguilar. Consejero y hombre fuerte en la parcela deportiva —aunque haya sido defenestrado por Oughourlian en la sociedad mixta de La Nueva Romareda SL, en la que junto al club también participan, a partes iguales, el Ayuntamiento de Zaragoza y la Diputación General de Aragón—, su gestión también está bajo el foco.

Porque si el equipo no responde en el campo, todo el edificio económico se tambalea. En este sentido, el nombre del director general de la entidad, Fernando López Lobete, aparece como uno de los principales señalados. Y ahí es donde la crítica se vuelve más incisiva: no se trata solo de diseñar un gran estadio o de firmar planes financieros ambiciosos, sino de construir un proyecto deportivo sólido.

Los errores en la planificación de la plantilla, el gasto en fichajes y la falta de resultados han llevado al Real Zaragoza a una situación límite. Una en la que cada jornada acerca un poco más el fantasma del descenso —a pesar de la mejoría inicial mostrada con la llegada del nuevo entrenador, David Navarro—… y con él, el colapso del modelo.

Entre la ilusión y el riesgo sistémico

La Nueva Romareda es, sin duda, una oportunidad histórica para la ciudad y para el club. Un estadio moderno, adaptado a los estándares internacionales y con capacidad para generar ingresos más allá del fútbol. Pero también es un arma de doble filo. Porque su viabilidad está atada a un escenario que hoy no está garantizado.

El Zaragoza se encuentra así ante una disyuntiva crítica: o logra sostenerse en el fútbol profesional y cumplir las previsiones que justifican la inversión, o corre el riesgo de convertirse en un ejemplo paradigmático de cómo un gran proyecto puede venirse abajo por una mala gestión deportiva y financiera.

En definitiva, como advierte el investigador Luis Serrano, no basta con marcar goles, sino que también hay que saber gestionar. Y en el Real Zaragoza las cuentas no salen.