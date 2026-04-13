Marie-Louise Eta, primera mujer en dirigir a un equipo de la Bundesliga

Marie-Louise Eta, primera entrenadora principal en la historia de la Bundesliga. Tras la destitución en el Union Berlín de Steffen Baumgart, Eta se convirtió en la primera entrenadora en la historia de la liga germana y de las cinco principales ligas europeas.

El despido de Baumgart se produjo después de caer ante el Heidenheim, encadenando la tercera jornada consecutiva sin conocer la victoria. Se puso de esta manera punto final a la etapa del alemán, que llevaba a los mandos del conjunto desde diciembre de 2024, así como a la era de sus entrenadores adjuntos Danilo de Souza y Kevin McKenna.

El relevo lo coge Marie-Louise Eta, quien asume el cargo para las últimas cinco jornadas, según confirmó el director del Union, Horst Heldt. El equipo de la capital alemana es undécimo con 32 puntos, siete sobre los puestos de descenso. De esta manera, será la primera mujer en dirigir un equipo masculino de la Bundesliga como entrenadora principal.

+++ Neue Kraft für den Endspurt: Marie-Louise #Eta übernimmt +++ Die Profimannschaft der Männer wird die Schlussphase der Saison und den Kampf um den Klassenerhalt unter der Leitung von Marie-Louise Eta angehen, bisherige Trainerin der U19-Junioren und künftige Cheftrainerin der… pic.twitter.com/5w84jM4kyu — 1. FC Union Berlin (@fcunion) April 11, 2026

"Hemos tenido una segunda mitad de temporada enormemente decepcionante hasta ahora y no nos dejaremos cegar por nuestra posición en la liga. Nuestra situación sigue siendo precaria y necesitamos puntos urgentemente para asegurar nuestra permanencia. Hemos decidido empezar de cero", indicó el director, que reconoció la falta de confianza tras lograr solo dos victorias en catorce partidos desde el parón.

Confianza y optimismo

Después de ser nombrada entrenadora del equipo, Marie-Louise Eta asumió el reto y mostró confianza en el equipo para conseguir la salvación. "Estoy encantada de que el club me haya confiado esta desafiante tarea. Uno de los puntos fuertes del Union siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de unir fuerzas en situaciones como esta. Y, por supuesto, estoy convencida de que conseguiremos los puntos cruciales con el equipo", apuntó.

La exfutbolista ya conoce el club, pues en 2023 se convirtió en la primera mujer en ejercer de entrenadora asistente en la historia de la Bundesliga en el Union Berlín. Asimismo, hizo historia al convertirse en la primera mujer asistente en la Liga de Campeones masculina. Eta fue nombrada entrenadora principal del equipo sub-19 del club en marzo de 2025. Una vez finalizada esta temporada, la entrenadora se hará cargo del equipo femenino del club.