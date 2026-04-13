Sin Pubill sancionado y sin Giménez y Hancko por lesión. Además Simeone está pendiente de Barrios, que hoy entrenó con el grupo, Cardoso que sí está ya al mismo ritmo que sus compañeros y Oblak, que entrenó hoy con normalidad, pero aún no sabe si volverá a la titularidad mañana a las 21:00 horas en el Metropolitano ante el Barcelona.

Oblak o Musso: ¿Desveló Simeone quién será el portero del Atlético-Barcelona? El esloveno parece recuperado, pero lleva un mes sin competir. Musso lo ha hecho muy bien hasta la fecha. Pues bien, el técnico argentino no ha desvelado quién será su portero."Aún no he dado la formación, mañana a las 19.00 en el hotel", comentó el Cholo ante los medios.

Sobre cómo plantear el partido, el Cholo tiene claro que deben ser sólidos en lo que ellos piensan que es el camino a seguir, sin dudar: "Todo lo que imaginemos pueden ser imaginaciones. Luego empieza el partido y puede cambiar todo. El otro día salieron con la línea más adelantada. Así que fe y seguridad en lo que queremos".

Respecto a las polémicas arbitrales, Simeone no quiso meterse en líos ni dar titulares: "Estoy pensando en el equipo, no estoy pensando en los árbitros, ya de por sí tienen una presión extrema, no estoy pensando en ellos".

Al lado del técnico, Koke, que también ha evitado dejar titulares que puedan dar alas al Barcelona: "Obviamente puede ser un partido para la historia, intentar llegar a las semifinales es histórico e increíble y no pensamos en la final de Copa. Tenemos que jugar este como si fuera una final".

El Atlético defenderá el 0-2 de la ida con la defensa en cuadro aunque con su ataque al completo. Julián y Griezmann, si nada cambia, serían titulares.