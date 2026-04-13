Tremendo palo de Clemente al Athletic: "Traen jugadores de casa Cristo y dicen que son cantera vasca"

Javier Clemente se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir la verdad (o al menos sus verdades) sin medias tintas, le pese a quien le pese. El que fuera entrenador del Athletic Club en tres etapas (la última de ellas hace ya dos décadas), no ha tenido reparo alguno a la hora de arremeter contra la actual filosofía de fichajes del club rojiblanco.

Lo cierto es que el Athletic siempre ha presumido de que en sus equipos solo juegan futbolistas nacidos o formados futbolísticamente en el País Vasco —incluyendo para ellos Vizcaya, Guipúzcoa, Álava, Navarra, Labort, Sola y Baja Navarra—, con el argumento de que así buscan potenciar la cantera y el orgullo por lo propio.

Pero parece que en los últimos años no está siendo así, y Clemente no ha tenido reparos en denunciarlo en una entrevista a la Cadena SER, destacando las "mentiras" del equipo vasco a la hora de cumplir su tradicional filosofia de fichajes.

"Se hacen trampillas", apuntó el Rubio de Baracaldo, denunciando que este proceso actualmente es falso y que cambia la esencia de un equipo que la presente temporada está penando más que otra cosa en LaLiga EA Sports.

📻‼️@JaviClemente_ en @carrusel sobre la actualidad del Athletic Club 🗣️ "A mí lo que no me gusta es que se mienta, que traigamos jugadores de 16 años de por ahí de 'casa cristo' los ponemos tres meses en un club vasco y decimos que viene de la cantera... y unas narices" pic.twitter.com/tv2CRWyMxt — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 12, 2026

"A mí lo que no me gusta es que se mienta, que traigamos jugadores de 16 años de por ahí, de casa Cristo. Los ponemos tres meses en el club y decimos que vienen de la cantera vasca... ¡y unas narices!", afirmaba el entrenador, de 76 años, visiblemente molesto.

"Bilbao está cambiando un poco. Ahora se mira más el resultado, se dicen más comentarios de este no rinde y este sí. La directiva no tiene mucha mano con el socio, con los jugadores, no hay el ambiente que se ha vivido. El Athletic ha cogido una tendencia más del resto de los equipos que de lo que antes era exclusivo del Athletic", lamentaba sobre cómo el club rojiblanco, en su opinión se está pareciendo cada vez más al resto.