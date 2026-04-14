Atlético - Barcelona: en busca del milagro en Champions quejándose hasta del césped

El FC Barcelona visita este miércoles el Riyadh Air Metropolitano para medirse al Atlético de Madrid en la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones. El conjunto catalán tiene el difícil objetivo de remontar la eliminatoria tras perder el partido de ida en el Spotify Camp Nou por 0-2. El reto adquiere tintes históricos, ya que nadie ha logrado ganar un choque eliminatorio de esta competición en el feudo rojiblanco con Diego Pablo Simeone en el banquillo.

Con un marcador adverso y el peso de la estadística en contra, el equipo dirigido por Hansi Flick afronta una verdadera prueba de fuego. Desde la llegada del técnico alemán, el cuadro azulgrana se ha caracterizado por su capacidad de reacción, pero dar la vuelta a esta eliminatoria se presenta como una tarea titánica. Además, los visitantes llegan mermados por la expulsión de Pau Cubarsí en el primer asalto, lo que obligará a recomponer la línea defensiva en un duelo de máxima exigencia.

Este enfrentamiento supone el segundo intento de remontada del Barcelona ante el Atlético de Madrid en la presente temporada. Los catalanes ya se quedaron a las puertas en las semifinales de la Copa del Rey. En aquella ocasión, el contundente 4-0 logrado por los madrileños en el Metropolitano fue suficiente para sellar su billete a la gran final, haciendo estéril el 3-0 conseguido por los azulgranas en el partido de vuelta. Aunque la desventaja es menor en esta ocasión, el desafío parece más complejo al disputarse lejos del amparo de su afición.

La historia reciente invita al optimismo en el bando local. Bajo la dirección de Diego Pablo Simeone, el Atlético de Madrid no ha perdido ninguno de los veinte partidos de eliminatoria que ha disputado en su estadio en la máxima competición continental. La única derrota del entrenador argentino en casa en un cruce europeo se remonta a la temporada 2012-2013, cuando el Rubin Kazan logró asaltar el Vicente Calderón con un 0-2 en la Liga Europa. Si se analizan todos los encuentros continentales de su etapa, solo seis equipos han vencido a los rojiblancos a domicilio, y ninguno de esos resultados serviría al Barcelona para clasificarse este miércoles de forma directa.

En los registros de la Liga de Campeones, la estadística general también es sumamente adversa. Hasta la fecha, únicamente un club ha sido capaz de superar una eliminatoria tras haber caído en su propio estadio por más de un gol de diferencia. El Manchester United logró esta gesta frente al PSG en los octavos de final de la campaña 2018-2019. Curiosamente, el tanto decisivo de los ingleses fue obra de Marcus Rashford, hoy delantero en las filas del Barcelona. Sin embargo, cabe destacar que un marcador idéntico enviaría el choque a la prórroga, puesto que ya no rige la regla del valor doble de los goles fuera de casa.