Barcelona instalará pantallas gigantes para seguir a España si llega a la final del próximo Mundial

Los ciudadanos de Barcelona podrán ver a la selección de España en pantallas gigantes y en espacios públicos siempre que el equipo nacional alcance la final del próximo Mundial, que se celebrará del 9 de junio al 19 de julio en México, Canadá y Estados Unidos. Según Daniel Sirera, presidente del grupo municipal del PP en la capital catalana, su partido ha conseguido el "compromiso del Gobierno municipal".

En una nota hecha pública este martes, Daniel Sirera celebra que el Ayuntamiento de Barcelona no ceda a lo que califica de "chantaje separatista" de ERC, partido que hace pocos días pidió no instalar pantallas para seguir a España en el Mundial. La petición del partido separatista se produjo tras el amistoso celebrado en Cornellá entre España y Egipto y con la excusa de los cánticos de "musulmán el que no bote".

"Tendremos que esperar a ver si nuestra selección llega a la final, pero, una vez más, tenemos garantías de poder ver a España en pantallas gigantes, aunque a algunos les pese", ha declarado Sirera. En el comunicado se indica que "la propuesta del PP, debatida en la Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deporte del Ayuntamiento de Barcelona, planteaba habilitar, durante la celebración del próximo Mundial de Fútbol, espacios públicos para instalar pantallas gigantes que permitan a la ciudadanía seguir los partidos de la selección española, así como garantizar que estos espacios cumplan con las medidas de seguridad, accesibilidad y convivencia necesarias, favoreciendo un ambiente festivo, seguro y apto para todos los públicos".

Sólo en caso de alcanzar la final

Sin embargo, en la misma nota se admite que eso no será posible porque "el concejal responsable de Deportes, David Escudé, ha descartado instalar pantallas durante la fase clasificatoria, pero ha asegurado que sí se colocarán ante una hipotética final de la selección española en el Mundial, tal y como se hizo en la final de la Eurocopa 2024 entre España e Inglaterra en plaza de Cataluña, así como en la final del Mundial femenino de 2023, que pudo seguirse en el pabellón de la Vall d'Hebron".

Además, el líder del PP en Barcelona ha reclamado que de cara al Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos la ciudad "se posicione como sede de la final y, además, garantice que la selección española dispute partidos oficiales en Barcelona".