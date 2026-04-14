El juicio a Rafa Mir será el 28 de mayo tras acabar la Liga

El proceso judicial contra Rafa Mir ya tiene calendario definido. La Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha fijado el próximo 28 de mayo como fecha de inicio del juicio en el que el delantero se enfrenta a graves acusaciones de agresión sexual y lesiones. La vista arrancará a partir de las 10:00 horas y se celebrará en la capital valenciana, como corresponde al ámbito territorial en el que ocurrieron los hechos.

Recordemos que la causa se remonta a agosto de 2024, cuando una mujer denunció una presunta agresión sexual tras conocer al futbolista en una discoteca. Posteriormente, acudió junto a una amiga a la vivienda del jugador en Bétera, donde, según la denuncia, se produjeron los hechos investigados.

En septiembre de ese mismo año, Mir fue detenido junto a su amigo, el también futbolista Pablo Jara. Ambos quedaron posteriormente en libertad, pero la investigación continuó su curso en el Juzgado de Instrucción de Llíria, que es el partido judicial competente. Fue en octubre de 2025 cuando la jueza instructora decidió procesar a ambos acusados. En el caso de Mir, se le atribuyen delitos de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia, además de lesiones.

Petición de penas de la Fiscalía

El Ministerio Público ha formulado una acusación contundente. Solicita para Rafa Mir un total de diez años y seis meses de prisión: nueve años por el delito de agresión sexual y dieciocho meses por lesiones.

Además, reclama medidas accesorias como la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante diez años, así como la inhabilitación para ejercer profesiones que impliquen contacto con menores. También pide un periodo de libertad vigilada de siete años tras el cumplimiento de la pena.

En el ámbito de la responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que Mir indemnice a la víctima con 74.000 euros. Para Pablo Jara, la petición es de cuatro años de prisión por agresión sexual y una multa económica, además de una indemnización de 6.280 euros.

¿Juicio público o a puerta cerrada?

Uno de los aspectos aún por decidir es si la vista se celebrará a puerta abierta o cerrada. La legislación permite que cualquiera de las partes solicite la celebración parcial o total a puerta cerrada incluso instantes antes del inicio del juicio.

Por el momento, no existe una decisión firme al respecto. Sin embargo, la defensa del futbolista ha manifestado su preferencia por que el juicio sea público. Esta cuestión será clave tanto desde el punto de vista mediático como procesal.

La postura de la defensa

Rafa Mir ha mantenido desde el inicio su inocencia. Su defensa ha solicitado la absolución y ha presentado nuevas pruebas, entre ellas dos vídeos que, según sostienen, desmontarían la versión de la acusación.

El propio jugador ha reiterado en diversas ocasiones su voluntad de que el proceso se celebre cuanto antes para poder esclarecer los hechos. En declaraciones recientes, aseguró estar "muy tranquilo" y confiado en que el juicio permitirá demostrar su inocencia.

Impacto en su carrera deportiva

El señalamiento del juicio llega en un momento clave para el delantero, que actualmente milita en el Elche en calidad de cedido por el Sevilla. La fecha elegida, el 28 de mayo, se sitúa apenas unos días después del final de LaLiga, previsto para el 24 de mayo.

Esto permitirá al jugador terminar la temporada con su equipo antes de afrontar el proceso judicial. No obstante, el desenlace del juicio podría tener consecuencias determinantes para su futuro profesional, especialmente teniendo en cuenta que aún mantiene vínculo contractual con el Sevilla, a expensas de una posible opción de compra por parte del Elche.

El caso ha generado una notable expectación mediática desde sus inicios, tanto por la gravedad de las acusaciones como por la relevancia pública del acusado. La celebración del juicio marcará un punto de inflexión en un proceso que se ha prolongado durante casi dos años.

Será entonces cuando se practiquen las pruebas y se escuchen los testimonios que permitirán al tribunal dictar sentencia. Hasta ese momento, el caso continúa en fase preparatoria, con todos los focos puestos en la fecha ya señalada en el calendario judicial.