Las arcadas de Manolo González al pisar el césped del Camp Nou

Manolo González sufrió, aparentemente, arcadas o náuseas al pisar el terreno de juego en el Spotify Camp Nou antes de jugar el partido ante el FC Barcelona, así lo captaron las cámaras del programa El Día Después. En el vídeo se ve al técnico del Espanyol con las manos en los bolsillos y simulando hasta cuatro arcadas mientras paseaba por el césped y comprobaba su estado.

Los pericos terminaron perdiendo el encuentro y sumando otra derrota más en 2026, y es que el Espanyol no conoce la victoria en lo que va de año. En total, son catorce jornadas sin conocer el triunfo, lo que les sitúa en décima posición a puntos iguales con Girona y Athletic Club que se encuentran por detrás.

El derbi de Gavi. 📎 Lo mejor de #ElDíaDespués estará disponible a partir de ahora en @MPlusDeportes. ¡Síguenos! pic.twitter.com/ca0iBmq6yh — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) April 13, 2026

Por delante, tienen siete duelos en los que buscarán la permanencia. Se desplazarán hasta Vallecas, al Sánchez-Pizjuán y a El Sadar. En casa recibirán al Levante, Real Madrid, Athletic Club y Real Sociedad.

Tensión en el derbi

Por otro lado, las cámaras también captaron el enganchón de Gavi y Pere Milla. Ambos futbolistas tuvieron sus más y sus menos tanto durante como después del encuentro. "Es un pringado; míralo, ha venido a Fermín y a mí a decirme que soy malísimo", le dijo entre risas el de Los Palacios y Villafranca a Robert Lewandowski.

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El técnico perico, Manolo González, reprochó la actitud de los culés: "Pasa lo de siempre. Aquí cuando ganamos todos somos pistoleros más valientes que la hostia". A lo que añadió: "Cuando te vacilan cuando pierdes te la tienes que comer. Hay que tragar". Lamine Yamal terminó aumentando la tirantez: "Barcelona es blaugrana. Toca tragar, como siempre", escribió en sus redes.