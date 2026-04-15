Arbeloa no duda y señala al colegiado: "El árbitro se ha cargado la eliminatoria"

El entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, ha expresado su profunda indignación con la actuación arbitral tras el intenso encuentro disputado frente al Bayern Múnich. El técnico blanco no dudó en señalar al colegiado como el principal responsable de la eliminación europea de su equipo, apuntando directamente a la controvertida expulsión del centrocampista francés Eduardo Camavinga en los instantes finales del choque, una decisión que consideró desproporcionada y letal para los intereses madridistas.

La jugada que desató el enfado en el banquillo merengue se produjo en el minuto ochenta y seis. Camavinga fue sancionado con la segunda cartulina amarilla por retener el balón escasos segundos después de haber cometido una falta. En sus declaraciones posteriores a los micrófonos de Movistar Plus, Arbeloa se mostró tajante frente a la rigurosidad del árbitro, argumentando que una infracción de carácter leve no debería castigarse con una sanción tan severa en una eliminatoria de esta magnitud.

"No se puede expulsar a un jugador por una cosa así. Creo que el árbitro no sabía que tenía tarjeta y se ha cargado una eliminatoria y un partido que era muy bonito e igualado y estaba en todo lo alto", declaró de forma contundente el preparador del conjunto de la capital de España, evidenciando su frustración ante lo que considera un error de apreciación que arruinó por completo el espectáculo deportivo.

Pese al duro revés que supone despedirse del sueño de levantar la decimosexta Copa de Europa esta temporada, Arbeloa quiso poner en valor el enorme sacrificio de su plantilla. "Ha sido un gran partido de mis jugadores. Lo siento por ellos, por el esfuerzo que han hecho y los madridistas que han venido aquí y los que están en sus casas", subrayó, asegurando que el equipo regresará con la cabeza alta tras haberse dejado el alma por el escudo.

En su análisis más puramente táctico, el entrenador lamentó la falta de acierto para sentenciar el cruce durante la segunda mitad. Explicó que los cambios introducidos para amarrar el resultado resultaron estériles, ya que instantes después se produjo el definitivo tanto del empate a tres, obra del colombiano Luis Díaz, un gol que supuso un auténtico jarro de agua fría del que ya no hubo margen para reponerse.

Para concluir su comparecencia, Arbeloa apeló al espíritu irreductible de la entidad de cara a lo que resta de campaña. Aunque reconoció abiertamente que la pelea por el título de Liga está muy complicada, instó a sus futbolistas a mantener la profesionalidad y seguir compitiendo hasta el último suspiro de la temporada, recordando que la historia y el prestigio de la institución exigen no bajar los brazos en ningún momento.