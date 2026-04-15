Solo queda el Atlético: el Arsenal elimina al Sporting y será el rival del equipo de Simeone

El Arsenal selló este miércoles su pase a las semifinales de la Liga de Campeones tras empatar sin goles ante el Sporting CP en el partido de vuelta de los cuartos de final disputado en Londres. El conjunto dirigido por Mikel Arteta hizo bueno el triunfo por la mínima (0-1) logrado en el encuentro de ida en Lisboa, un resultado que le permite citarse en la penúltima ronda con el Atlético de Madrid.

El equipo londinense alcanza de este modo unas semifinales de la máxima competición continental por segunda temporada consecutiva, un hito inédito en su historia. Pese a lograr la ansiada clasificación, los ingleses protagonizaron un choque marcado por la tensión y el miedo a fallar, en un momento decisivo de la temporada donde también aspiran a conquistar la competición liguera nacional. Los locales buscaron controlar la posesión del balón para no sufrir ante unos lusos que fueron de más a menos con el paso de los minutos.

El conjunto inglés, que saltó al césped consciente de su ventaja previa, completó un primer tiempo excesivamente conservador. A pesar de los intentos locales por anestesiar el ritmo del encuentro, el cuadro portugués terminó la primera mitad ofreciendo mejores sensaciones. La ocasión más clara de los visitantes llegó al filo del descanso, cuando Geny Catamo estrelló un balón en el poste que hizo enmudecer a las gradas del coliseo británico. Previamente, el portero español David Raya tuvo que intervenir para evitar un susto mayor ante Pedro Gonçalves.

Los ingleses tampoco mostraron su mejor versión ofensiva. El delantero Viktor Gyökeres, que regresaba a la que fue su casa el verano pasado, dispuso de un par de acercamientos durante la primera mitad. El entrenador donostiarra trató de agitar a los suyos en la reanudación y sorprendió sustituyendo al atacante sueco. Además, la temprana lesión del desequilibrante Noni Madueke obligó a realizar ajustes imprevistos, propiciando el debut europeo del joven Max Dowman, de apenas dieciséis años.

Los cambios surtieron efecto y aportaron mayor frescura a un ataque atascado. La entrada del atacante belga Leandro Trossard y del ariete brasileño Gabriel Jesus permitió a los locales asentarse en campo contrario. Trossard dispuso de la oportunidad más clara para los locales con un remate de cabeza que repelió el palo, mientras que el conjunto lisboeta se fue quedando paulatinamente sin fuerzas para consumar la remontada.

Finalmente, el marcador no se movió y el conjunto británico avanzó a la siguiente ronda sin alardes, dejando dudas sobre su estado de forma antes de recibir al Manchester City el próximo domingo. El equipo londinense deberá elevar su nivel de juego si quiere superar al cuadro rojiblanco y plantarse en una final europea que no disputa desde el lejano año 2006, persiguiendo un doblete histórico para sus vitrinas.