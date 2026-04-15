El día que Santamaría visitó esRadio: "Las rivalidades solo existen en el campo, ahí no hay amistad"

Se ha ido José Emilio Santamaría. El histórico exjugador del Real Madrid ha fallecido a los 96 años al no poder superar la enfermedad que contrajo hace unas semanas después de sufrir un accidente doméstico en su domicilio.

Libertad Digital quiere rendir homenaje al que fuera el jefe de la zaga blanca durante las nueve temporadas que vistió la camiseta del club (1957-66) y en las que conquistó nada menos que cuatro Copas de Europa, seis Ligas, una Copa de España y una Intercontinental, erigiéndose en figura clave dentro de una de las etapas más gloriosas de la entidad merengue.

Lo hace este periódico, por supuesto, desde el cariño, recordando aquel 27 de septiembre de 2012. Ese día, Santamaría estuvo en los micrófonos de esRadio, en el programa Fútbol es Radio, que por entonces capitaneaba Dieter Brandau junto a Juan Pablo Polvorinos, actual director de Informativos de esta casa.



Santamaría compartió también tertulia con Luis Herrero, director y presentador de En casa de Herrero, y otras dos leyendas del fútbol español que también nos han dejado en estos últimos años: Amancio Amaro (fallecido el 21 de febrero de 2023 a los 83 años) y Marcos Pichón Alonso (que perdió la vida apenas 12 días antes que Amancio, con 63 años, como consecuencia de un cáncer).

En esRadio, el histórico defensa uruguayo recordó su paso por el Real Madrid, rememorando un montón de anécdotas durante esas nueve temporadas que vistió la camiseta blanca. Y también quiso recordar, aquel 27 de septiembre de 2012 y junto a Amancio, a la figura de Don Alfredo Di Stéfano, después del homenaje que el club había brindado a la Saeta Rubia la noche anterior en la XXXIV edición del Trofeo Santiago Bernabéu, saldado con una contundente goleada de los blancos frente a Millonarios de Bogotá por 8-0 (tres goles de Kaká, dos de José Callejón, otros dos de Álvaro Morata y uno de Karim Benzema).