Marcos Llorente se apunta al 'método Guardiola': "Me cago en el ritmo circadiano"

Marcos Llorente fue de nuevo uno de los mejores de la plantilla del Atlético de Madrid durante el partido de Champions League ante el FC Barcelona. El internacional asistió a Lookman y tuvo un gran despliegue físico en ataque como en defensa. El siguiente reto será la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad el sábado 18 de abril, para ello el equipo rojiblanco necesita recargar fuerzas en estos tres días.

Esta mañana, el futbolista ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram en el que muestra su descanso después del partido ante el Barcelona acompañado de una fotografía del amanecer y la canción Renaceré al ritmo de Spanish SoulBlues. "Breve, pero reparador", aparece en la app usada. Esta le pide prestar atención.

Aun así, le explica que "a pesar de que ayer dormiste bastante poco, estuviste suficiente tiempo en la fase de sueño profundo, lo cual te ha ayudado a recuperarte". El tiempo de sueño total es de 3 horas y 6 minutos con una eficiencia del 77%, un descanso bueno y un sueño profundo de 1 hora y 20 min, el 43% del tiempo total. El sueño REM se queda en el 15% con 29 min.

Con estos datos, Llorente explica que "no todos los días van a ser de 95-98...". Y es claro: "Estos días me cago en el ritmo circadiano". Posteriormente añadió en la siguiente historia "el secreto que me hace recuperarme del partido y del sueño". Ese secreto es el sol, y lo revela haciendo uso de unas declaraciones hechas por Guardiola durante el fin de semana pasado cuando afirmó que la climatología influye en los futbolistas y es una de las claves del éxito.