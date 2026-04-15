Matthäus empieza a gafar al Bayern y da por eliminado al Real Madrid salvo suceso "extraordinario"

El histórico exjugador germano Lothar Matthäus ha repasado la actualidad de la Liga de Campeones y ha querido dejar clara su postura de cara al decisivo enfrentamiento de cuartos de final entre Bayern y Real Madrid. Para el que fuera capitán de la selección germana, el conjunto muniqués es el absoluto candidato para alzarse con la presente edición del torneo, situándolo un peldaño por encima del resto de aspirantes. Así, ha pronosticado que el cuadro local sellará su pase si no ocurre nada extraordinario sobre el césped.

Durante sus declaraciones previas al encuentro de vuelta, que tendrá como inmejorable escenario el Allianz Arena, el excentrocampista fue tajante al valorar las opciones de remontada del cuadro español. En su opinión, los locales certificarán su clasificación salvo que sufran algún imprevisto grave durante los noventa minutos, poniendo como ejemplos concretos situaciones atípicas como "una tarjeta roja o un gol en propia puerta" que pudieran decantar la balanza en contra de los intereses alemanes.

La inquebrantable confianza de Matthäus se sustenta en el excelente resultado que cosechó su exequipo en el primer asalto de la eliminatoria. Cabe recordar que la escuadra germana logró asaltar el Santiago Bernabéu el pasado martes, llevándose una valiosísima victoria por 1-2. Este marcador obliga a los blancos a buscar una auténtica proeza en territorio hostil, un feudo históricamente muy complicado y donde los locales suelen mostrar una gran fortaleza defensiva y ofensiva.

Más allá de este crucial compromiso continental, el campeón del mundo con Alemania en 1990 también proyecta su mirada hacia las siguientes rondas del torneo. En caso de confirmar su billete para las semifinales, el equipo bávaro tendría que verse las caras con el Paris Saint-Germain francés. Lejos de mostrar cautela, el exjugador considera que su equipo también superaría al proyecto parisino gracias a la enorme solidez que están exhibiendo esta campaña.

"Esta unidad sobre el terreno de juego, esta alegría que tienen juntos...", destacó el veterano exfutbolista alemán para justificar su enorme optimismo. En este sentido, Matthäus no duda en colocar a los suyos como favoritos absolutos no solo para superar su actual cruce y la hipotética semifinal ante los galos, sino para terminar levantando el prestigioso trofeo europeo al final del curso.

El duelo entre españoles y alemanes siempre ha sido considerado como el gran clásico del fútbol europeo, protagonizando numerosas noches memorables en la historia del deporte. Sin embargo, para una de las voces más autorizadas del balompié internacional, la balanza actual está claramente inclinada a favor de los muniqueses, dejando al equipo visitante al borde de la eliminación definitiva.