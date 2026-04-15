Muere José Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid

El madridismo y el mundo del fútbol están de luto. José Emilio Santamaría, uno de los mejores zagueros de la historia del deporte rey, ha fallecido a los 96 años. Defensa uruguayo de raza, vistió la camiseta del Real Madrid a lo largo de nueve temporadas (1957-1966), en las que hizo historia al conquistar cuatro Copas de Europa, seis Ligas, una Copa de España y una Intercontinental, erigiéndose en figura capital dentro de una de las etapas más gloriosas del club blanco.

Santamaría disputó un total de 337 partidos con el Madrid. Además, dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México’68 y en los de Moscú’80. En 1982, fue el seleccionador español en el Mundial que se disputó en nuestro país.

Santamaría sufrió un accidente doméstico hace unas semanas y, a partir de ahí, su salud se fue complicando seriamente. Al encontrarse en una edad avanzada, su familia decidió que el exjugador no fuera operado, de acuerdo con los médicos, y luego contrajo una enfermedad que no ha podido superar, hasta el fatal desenlace de este miércoles.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tenía en gran estima a Santamaría, por quien se va a guardar un minuto de silencio en el próximo partido del Real Madrid en el Santiago Bernabéu, el martes 21 de abril frente al Deportivo Alavés en la jornada 32 de LaLiga EA Sports.

Pese a su vida y familia españolas, su amor por Uruguay era incondicional. Lo amaba, al igual que a su club Nacional. Tanto o más que al Real Madrid, que está de luto por la pérdida de José Emilio Santamaría, antes de afrontar su decisivo partido de vuelta de cuartos de final de la Champions en el Allianz Arena de Múnich ante el Bayern (1-2 en la ida), en el que los blancos se juegan la temporada al estar ya desahuciados en Liga.

Isidoro San José: "Era un tío muy sanote, fortísimo"

Isidoro San José, exjugador madridista y colaborador habitual de esRadio, ha hablado de la figura de José Emilio Santamaría en declaraciones a Libertad Digital. Recuerda que ambos coincidieron en la selección española a principios de los 80 —siendo el primero jugador y el segundo, seleccionador nacional— y también en la Asociación de Exjugadores del club merengue, donde "hemos tenido mucho trato".

"Era un tipo peculiar, un tío muy sanote, fortísimo. Hasta hace nada iba a todos los partidos que jugaba el Madrid en el Bernabéu. Iba a verlos al palco, acompañado debido a su edad, pero se encontraba muy bien para tener 96 años. De cabeza estaba fenomenal", destaca.

"Su pérdida es lamentable, como todas, pero él ha vividido una vida intensa y muy larga. Mando un fuerte abrazo a la familia y espero que Dios lo tenga en su gloria", ha añadido Isidoro.