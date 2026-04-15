Un periodista argentino liga en directo con una fan de Boca y el momento arrasa en redes sociales

Nicolás Luaces, periodista argentino, se está haciendo mundialmente conocido por su curioso momento de coqueteo espontáneo en las inmediaciones de la cancha de Boca Juniors con una aficionada local. En plena entrevista ambos se ponen a hablar y ella acaba dándole su Instagram al reportero ante el clamor de los que les rodean y también posteriormente de las redes sociales.

Este fue el momento:

Sólo los genios hacen esto. Para cerrar el estadio y retirar el dorsal de esta leyenda pic.twitter.com/0imxBR1gv8 — Tage (@Tagelca) April 15, 2026

"Igual no me molesta si me la pasás", dice la hincha argentina cuando el periodista le deja claro que solo le pide seguir a la cuenta oficial del programa, no a la suya personal. Ella le recalca entre risas que pueden ser ambas cosas y es ahí cuando los seguidores alrededor de ambos estallan en júbilo.

El periodista aprovecha la ocasión y deja su misión de que ella siga la cuenta del canal AZZ, dándole el suyo personal ante los comentarios de sus compañeros en el estudio: "Boca ya gana 1-0", le dicen entre risas.

El clip ha circulado masivamente bajo títulos como "¡Qué jugador!" debido a la rápida respuesta y química entre ambos, acompañada de los festejos y bromas de los otros hinchas presentes en el lugar.