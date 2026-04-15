"Una noche histórica": el plan de Giráldez para obrar el milagro europeo en Balaídos

El entrenador del RC Celta, Claudio Giráldez, ha comparecido este miércoles ante los medios de comunicación con un mensaje claro de optimismo. El preparador se ha mostrado seguro de las posibilidades de su equipo para revertir el 3-0 en contra sufrido en tierras alemanas frente al Friburgo. En juego está el billete a las semifinales de la Liga Europa, un hito que el club vigués ansía alcanzar al amparo de su afición en el Estadio ABANCA Balaídos.

Para lograr esta hazaña, el técnico celeste ha subrayado que rozar la excelencia será un requisito innegociable. "Estoy feliz, es la primera vez que tengo una vuelta de cuartos de final de Liga Europa (...) y aunque va a ser muy difícil, el equipo está preparado para ello", ha afirmado Giráldez, quien asume la dificultad del reto pero rechaza por completo dar la eliminatoria por perdida.

El papel de la grada jugará un factor determinante en el desenlace del choque. El máximo responsable del banquillo gallego ha percibido durante la semana el aliento y el apoyo incondicional de sus seguidores. Según ha explicado, este respaldo dota de confianza a la plantilla para afrontar lo que califica como una noche histórica. "Creo que cuando Balaídos es una caldera (...) todo es mucho más fácil que salga", ha añadido, solicitando a los aficionados un esfuerzo constante desde el pitido inicial.

En cuanto a los aspectos tácticos, el equipo es consciente de los errores cometidos en el encuentro de ida y busca enmendarlos con una propuesta valiente sobre el césped. El entrenador exige a sus pupilos mayor solidez defensiva y contundencia en ataque, premisas fundamentales para tener opciones reales de recortar distancias. "Si tenemos que pasar 8-4, lo firmo, evidentemente", ha expresado al ser cuestionado sobre las necesidades ofensivas de la escuadra.

Pese al reciente revés en la competición doméstica, donde cayeron derrotados por el mismo resultado adverso, el cuerpo técnico prefiere pasar página rápidamente y centrarse en el vital compromiso europeo. Giráldez considera que este duelo internacional es el escenario ideal para cambiar la dinámica reciente y recuperar la mejor versión del equipo, esa que les ha permitido avanzar con paso firme y ganarse el respeto en el Viejo Continente.

Sobre el rival, no espera ningún tipo de concesiones ni relajación. Vaticina que el conjunto germano mantendrá su agresividad habitual y no se limitará a especular con la cómoda renta obtenida en la ida. Por último, en el apartado de bajas, se ha confirmado que el cuadro local no podrá contar con Miguel Román y Cal Starfeld, aunque el canterano Hugo Álvarez sí estará disponible para intentar obrar el ansiado milagro en Vigo.