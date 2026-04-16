Almeida admite su "yuyu" por la final de Copa y "toca madera" por el Atlético

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha expresado públicamente sus sensaciones de cara al trascendental encuentro que disputará su equipo este fin de semana. Como reconocido seguidor colchonero, el regidor no ha ocultado que siente un cierto "yuyu" ante la inminente final de la Copa del Rey que enfrentará al Atlético de Madrid contra la Real Sociedad este próximo sábado, admitiendo de forma distendida que ya se encuentra "tocando madera" para atraer la buena fortuna hacia el conjunto rojiblanco.

Durante la habitual rueda de prensa celebrada tras la Junta de Gobierno del Ayuntamiento, el regidor capitalino ha querido tranquilizar a los ciudadanos respecto a la organización del evento. En su intervención, ha subrayado que la ciudad cuenta con una amplia experiencia a la hora de acoger y gestionar este tipo de citas deportivas de alto nivel, garantizando que todo transcurra dentro de la más absoluta normalidad y civismo.

En este sentido, Martínez-Almeida ha detallado el exhaustivo dispositivo de seguridad y emergencias que ha sido diseñado desde el área correspondiente. Según ha explicado, los preparativos están siendo coordinados al milímetro por la vicealcaldesa, Inma Sanz, con el objetivo de prever cualquier escenario derivado del resultado deportivo y asegurar el bienestar de los aficionados que se congreguen tanto en los aledaños del estadio como en el centro de la ciudad.

"Estamos acostumbrados a gestionar este tipo de celebraciones en la ciudad de Madrid y, por tanto, habrá dispositivo de Policía Municipal y de Samur, tanto el sábado en el Metropolitano como en la Fuente de Neptuno", ha advertido el primer edil madrileño ante los medios de comunicación. Esta previsión resulta fundamental para encauzar la euforia de los seguidores en caso de victoria y evitar posibles incidentes en la vía pública.

Entrando en los detalles operativos, el consistorio madrileño desplegará un contingente compuesto por entre 150 y 200 agentes de la Policía Municipal, quienes velarán por el mantenimiento del orden y la regulación del tráfico. Junto a ellos, el Samur mantendrá un operativo preventivo que variará en función de las necesidades de cada jornada festiva.

Específicamente, el dispositivo sanitario contará con tres unidades básicas y avanzadas durante la jornada del sábado para atender cualquier incidencia en las inmediaciones del recinto deportivo. Si el Atlético de Madrid logra alzarse con el título copero, el despliegue se reforzará significativamente el domingo con hasta siete unidades del Samur, preparadas para dar cobertura a la tradicional celebración de la afición en la mítica plaza de Cánovas del Castillo. "Estamos preparados para que esa eventualidad se pueda producir", ha concluido el alcalde.