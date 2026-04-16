Así celebra TV3 la eliminación del Real Madrid: gritos y burlas a Arbeloa

La eliminatoria entre el Real Madrid y el Bayern de Múnich terminó con la derrota del equipo de Arbeloa, que no pudo culminar la remontada a pesar de igualar el marcador de la ida en varias ocasiones y estar a escasos minutos de forzar la prórroga.

El gol de Luis Díaz en el minuto 89 de partido supuso un golpe fuerte para los madridistas ya que hacía apagarse las esperanzas. En el 94, fue Olise quien terminó de cerrar el partido para poner el 6-4 global en la eliminatoria y poner fin al camino del Real Madrid en Europa.

Sin embargo, hubo quienes celebraron por todo lo alto, más allá de los aficionados del conjunto alemán. Los periodistas de TV3 que se encontraban viendo la retransmisión no contuvieron la emoción: abrazos, gritos y hasta el uso de un cono en el momento del tanto.

"El conoplete", llega a decir Joan Poquí para referirse al entrenador del Real Madrid haciendo alusión, de manera irónica, a la idea de conseguir títulos esta temporada y utilizando el apodo de "cono" que empleó Piqué para referirse a Arbeloa durante la época futbolística de ambos.

😂 @JoanPoquiEraso EN ESTAT PUR 🥳 Aquesta ha estat la reacció del nostre tertulià a l’eliminació de la Champions del Madrid#OnzeE3 ▶️ https://t.co/RDPaOnBFxp pic.twitter.com/ZjKHhAiLhQ — Onze (@OnzeTv3) April 15, 2026

"Toma cono, aquí", dice el tertuliano sujetando un gran cono de tráfico cuando aparece la imagen del entrenador en la pantalla. "Mira el cono", sigue entre risas el periodista para darse media vuelta y hacer un pequeño baile.

Con la eliminación del Real Madrid, tan solo continúa su camino en la Champions League el Atlético de Madrid. Los de Simeone lograron el pase a semifinales después de derrotar al FC Barcelona.