Así es la 'RefCam', la cámara del árbitro que revolucionará la final de la Copa del Rey

La final de la Copa del Rey del próximo sábado 18 de abril marcará un antes y un después en la forma de ver el fútbol en España. El encuentro entre el Atlético de Madrid y la Real Sociedad será el escenario del estreno de la RefCam, una innovadora cámara integrada en el árbitro que permitirá seguir el partido desde una perspectiva completamente inédita.

En este caso, el encargado de portar este dispositivo será Javier Alberola Rojas, designado para dirigir el encuentro en el Estadio de La Cartuja. El colegiado llevará una pequeña cámara con micrófono incorporada en su diadema, cuya señal se integrará en la retransmisión televisiva producida por RTVE. ¿Por qué se hace esto? El objetivo es ofrecer una visión más cercana, inmersiva y realista del desarrollo del juego.

Una nueva forma de ver el fútbol

La RefCam supone un salto cualitativo en la experiencia audiovisual del fútbol. El motivo es que, a diferencia de las cámaras tradicionales, situadas en posiciones elevadas o laterales, este dispositivo permite al espectador situarse literalmente en la piel del árbitro. La tecnología capta en tiempo real su campo de visión, mostrando la velocidad de las jugadas, la cercanía entre jugadores y la presión que se vive en cada acción.

Además, el sistema incorpora audio, lo que abre la puerta a una mayor comprensión de las decisiones arbitrales. Escuchar el contexto en el que se producen ciertas jugadas o intervenciones puede aportar transparencia y ayudar a los aficionados a entender mejor el criterio del colegiado en momentos clave del partido.

Esta combinación de imagen y sonido pretende acercar el fútbol al espectador de una forma más directa, reduciendo la distancia entre lo que ocurre en el terreno de juego y lo que se percibe desde casa.

😉 ¿Preparados para ver y escuchar el partido desde una nueva perspectiva? La RFEF y @LaLiga acuerdan estrenar la RefCam por primera vez en España en la final de la #CopaDelReyMapfre. ℹ️ Más detalles: https://t.co/nLyQswz2Fw#LaCopaMola pic.twitter.com/zm30gorXW3 — RFEF (@rfef) April 16, 2026

Implantación progresiva en LaLiga

Tras esta primera prueba en un escenario de máxima exigencia como es la final de la Copa del Rey, la tecnología comenzará a implantarse de forma progresiva en LaLiga. A partir del 22 de abril, estará presente en un partido por jornada, consolidando su integración en la competición.

Entre los encuentros seleccionados para su despliegue inicial figuran partidos de gran atractivo mediático, como el Real Betis-Real Madrid, el FC Barcelona-Celta de Vigo, el Valencia-Atlético de Madrid o el clásico entre Barcelona y Real Madrid. De este modo, la organización busca testar su funcionamiento en distintos contextos y consolidar su uso en retransmisiones de alto nivel.

Esta iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para modernizar la forma en que se consume el fútbol, apostando por contenidos más dinámicos, innovadores y adaptados a las nuevas demandas del público.

Tecnología de vanguardia al servicio del espectáculo

El desarrollo de la RefCam ha sido posible gracias a la colaboración con MindFly, especializada en soluciones de captura inmersiva en entornos deportivos. Tras meses de pruebas, el sistema ha demostrado ser fiable incluso en situaciones de alta movilidad, como las que se producen en un partido profesional.

La incorporación de la RefCam refleja el compromiso del fútbol español con la innovación y la mejora continua de la experiencia del espectador. Más allá de enriquecer la retransmisión en directo, esta tecnología abre nuevas posibilidades en el ámbito digital, donde las imágenes captadas desde la perspectiva del árbitro pueden convertirse en contenido exclusivo para redes sociales, análisis tácticos o resúmenes.

Con este paso, el fútbol español se sitúa en la vanguardia de la innovación audiovisual, apostando por una experiencia más inmersiva, transparente y cercana. La final de Copa no solo decidirá un título, sino que también será el punto de partida de una nueva forma de mirar el juego.