Drama en La Cartuja: remontada del Braga y eliminación verdiblanca

El Real Betis salió en tromba en La Cartuja, decidido a cerrar la eliminatoria ante el Sporting Braga.

El gol de Antony abrió el camino y el doblete de Abde Ezzalzouli desató la euforia. El Betis dominaba, era superior y llegó incluso a celebrar un 3-0 que fue anulado por fuera de juego. Todo parecía encarrilado.

Cuando el partido estaba bajo control, llegó el primer golpe inesperado. Pau Víctor recortó distancias en una jugada marcada por el duro choque entre Bartra y Llorente.

Ese 2-1 dejó la eliminatoria abierta y sembró dudas en un Betis que hasta entonces había sido claramente mejor.

Colapso tras el descanso

La segunda parte fue un giro radical. El Braga salió con otra marcha y encontró rápidamente el empate con un gol de Carvalho tras un error en la salida de Pau López.

El Betis se vino abajo. Sin control, sin ideas y llegando tarde a cada balón, comenzó a sufrir de verdad. El penalti cometido por Amrabat y transformado por Horta completó la remontada portuguesa y dejó helada a La Cartuja.

Remonta el Braga en La Cartuja. ⚽ Ricardo Horta pone el 2-3 ante el Real Betis. Sigue el desenlace en @movistarplus por 9,99€ al mes.#UEL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/hWQUTdBauZ — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) April 16, 2026

Lejos de reaccionar, el Betis se descompuso aún más. El Braga olió la sangre y terminó de sentenciar con el 2-4 en una acción en la que el balón desviado volvió a castigar a Pau López.

El equipo verdiblanco lo intentó a la desesperada, pero sin claridad ni energía. Ni los cambios ni el empuje final sirvieron para inquietar realmente a un Braga sólido y cómodo.

Un final entre pitos y desolación

Los últimos minutos fueron una agonía. La grada empezó a vaciarse y los pitos acompañaron el tramo final del encuentro.

La imagen era demoledora: un estadio en silencio, un equipo sin respuestas y una eliminación dolorosa tras haber tenido la eliminatoria en la mano.

El pitido final confirmó el desastre. El Betis pasó del control absoluto al colapso total en apenas 45 minutos.

Una eliminación dura, marcada por errores, desconexión y una segunda parte para olvidar.

Europa se esfuma… y deja muchas preguntas en el aire.