El Rayo Vallecano tira de épica en Atenas y sella su pase europeo

El Rayo Vallecano salió con personalidad al feudo del AEK Atenas, queriendo mandar y sin miedo al ambiente. Sin embargo, ese arranque prometedor se fue diluyendo con el paso de los minutos.

El primer golpe llegó en una jugada polémica, con Pathé Ciss en el suelo reclamando falta mientras Zini aprovechaba para adelantar al conjunto griego. Poco después, un penalti transformado por Marin ponía el 2-0 y dejaba al Rayo totalmente contra las cuerdas antes del descanso.

La segunda mitad arrancó de la peor manera posible. El AEK volvió a golpear y empató la eliminatoria, desatando la locura en la grada. El Rayo estaba superado, sin capacidad para tener el balón y cada vez más hundido en su propio campo. Todo apuntaba a una remontada griega… pero este equipo tenía algo que decir.

Cuando el partido parecía escaparse, apareció la luz. En el minuto 60, Isi Palazón culminó una gran jugada colectiva para marcar el gol que cambiaba el rumbo de la noche.

AEK 3-1 Rayo Vallecano!!! Condujo Pedro Díaz y se la dio a Isi Palazón que no falló y anotó el primer tanto de los de Vallecas. Isi al rescate para darle una vida extra a su equipo pic.twitter.com/haSNTJ5k7n — Ju@n🍍 (@JuanIBS98) April 16, 2026

Ese tanto no solo rompía la dinámica, sino que devolvía al Rayo a la eliminatoria. De repente, el equipo volvió a creer.

Ciss, un muro en medio del caos

A partir de ahí, el encuentro se convirtió en un asedio constante del AEK. Centros laterales, segundas jugadas, disparos… todo caía sobre el área del Rayo.

Y ahí emergió la figura de Ciss. El centrocampista senegalés firmó una actuación descomunal, salvando acciones clave —incluida una intervención providencial con la espalda— y sosteniendo al equipo cuando más sufría. Cada despeje era oro. Cada duelo ganado, un paso más hacia el objetivo.

Resistir para creer

Los minutos finales fueron de pura supervivencia. El Rayo apenas podía salir, pero supo jugar con el tiempo, defender cada balón y mantener la calma dentro del caos.

Incluso en medio del sufrimiento, hubo detalles de carácter como el de Ratiu, arañando segundos en campo rival cuando más lo necesitaba el equipo.

El pitido final desató la euforia. El Rayo había perdido el partido… pero había ganado lo importante: la eliminatoria. Una noche de sufrimiento extremo, de fe inquebrantable y de héroes. Una noche europea que confirma que este Rayo no se rinde jamás.