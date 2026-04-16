Fin a la aventura europea del Celta con una dolorosa derrota ante un Friburgo superior

El RC Celta de Vigo ha quedado eliminado de las competiciones continentales este jueves tras sufrir una dura derrota por 1-3 frente al SC Friburgo en el encuentro de vuelta de los cuartos de final. El equipo dirigido por el entrenador Claudio Giráldez se vio superado e impotente ante su afición, calcando el guion del partido de ida disputado la semana pasada en tierras alemanas, lo que arrojó un contundente y definitivo global de 1-6 en la eliminatoria.

Los locales saltaron al césped espoleados por su público, buscando un milagro tras el adverso 0-3 traído de Alemania. El objetivo era alcanzar la penúltima ronda europea por segunda vez en la historia de la entidad. Hubo unos buenos primeros minutos donde destacó la figura de Fer López, aunque falló en el pase definitivo a Ferran Jutglà. Sin embargo, superado el primer cuarto de hora, el conjunto visitante tomó posiciones y reclamó el control del juego, imponiendo una superioridad táctica que terminó por diluir el ímpetu inicial de los celestes.

El dominio del cuadro alemán alejó paulatinamente a los locales del área rival, desvaneciendo cualquier esperanza de remontada. El Friburgo no concedió espacios atrás y demostró calidad para trenzar jugadas elaboradas en ataque. A la media hora de juego, una volea perfecta ejecutada por Igor Matanovic subió el 0-1 al marcador. A pesar de la revisión por parte del VAR, el tanto fue validado, lo que supuso un golpe anímico importante para un cuadro vigués que bajó los brazos ante un rival que no dio tregua.

Antes del descanso, un error en la salida de balón de la zaga local permitió a Yuito Suzuki firmar el 0-2 en el minuto 39. Con la eliminatoria totalmente sentenciada, el técnico local buscó una reacción a la desesperada realizando cuatro sustituciones en el intermedio, dando entrada a jugadores como Williot Swedberg, Iago Aspas, Sergio Carreira y El-Abdellaoui. No obstante, la moral del equipo estaba ya muy tocada al verse con un parcial acumulado de cinco goles en contra.

En la reanudación, el guion no varió en exceso. Johan Manzambi, imparable por el flanco derecho, asistió de nuevo al japonés Suzuki para que este firmara su doblete particular y colocara el 0-3 en el minuto 51. Entre la celebración anticipada de los teutones y el orgullo propio de los gallegos, los locales consiguieron generar sus primeros disparos entre los tres palos de toda la eliminatoria, destacando dos ocasiones claras de El-Abdellaoui. Finalmente, el equipo español no se marchó de vacío gracias al tanto del honor anotado por Williot Swedberg en la última acción del choque, estableciendo el 1-3 definitivo.

Tras masticar esta dura eliminación, los pupilos de Giráldez tendrán que pasar página rápidamente. El objetivo ahora es centrarse de manera exclusiva en el campeonato doméstico para salir del bache de resultados que arrastran y asegurar una plaza que les permita regresar a la competición europea la próxima temporada.